Европе следует готовиться к возможному возвращению Трампа: президент Чехии сделал тревожное заявление

Президент Чехии Петр Павел считает, что странам Европы следует быть готовыми к возможной победе 45 президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на выборах. Ведь бывший глава Белого дома видит "многое иначе".

Такое мнение чешский лидер высказал в интервью польскому телеканалу TVN 24

Павел отмечает, что если Трампа выиграет на президентских выборах, то он "очень быстро заключит соглашение" с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным. И это, отмечает президент Чехии, может быть совсем невыгодным как для Украины, так и для Европы.

"В таком случае мы будем иметь свершившийся факт, с которым придется иметь дело... Речь идет не о том, чтобы взорвать трансатлантическую связь, поставить под сомнение Соединенные Штаты как союзника. Но мы должны реалистично признать, что Дональд Трамп видит многое по -другому", — заявил Павел.

Он также отмечает, что вероятная победа Трампа — будет демократическим решением американского народа. Впрочем, Европа должна быть готова к этому, "потому что, безусловно, будут определенные последствия".

Павел также подчеркнул, что у Украины, в отличие от России, есть ограничения в нынешней ситуации на поле боя — особенно в отношении человеческих ресурсов. Именно поэтому они нуждаются прежде всего в средствах для активной обороны и нарушения путей снабжения российской армии – как-то артиллерии или крылатых ракет большей дальности или F-16.