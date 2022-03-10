Европейцы должны усиливать санкции против РФ, чтобы у нее не было возможности продолжать геноцид в Украине – полный текст обращения Зеленского

Европейцы должны усиливать санкции против РФ, чтобы у нее не было возможности продолжать геноцид в Украине – полный текст обращения Зеленского

"Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость", — сказал глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередной речью.

ТСН.ua собрал основные положения из его выступления.

Все, что оккупанты делают с Мариуполем, – это уже за пределом зверства. Авиабомба на роддом – это окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев.

Европейцы уже не могут сказать, что не видели, что происходило с украинцами. Они должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид, и давить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну.

Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость. Чтобы они, наконец, сделали то, что должны были сделать еще в первый день вторжения. Либо закрыть украинское небо от российских ракет и бомб, либо дать нам боевые самолеты, чтобы мы все сделали сами.

Всего сегодня благодаря "гуманитарным коридорам" было спасено около 35 тысяч человек. Завтра готовится еще шесть.

Каждый год именно 9 марта объявляются лауреаты Шевченковской премии. Несмотря на военное время, соответствующий указ был подписан, награждение премией состоится после победы Украины.

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Также приводим полный текст обращения без изменений

"Европейцы! Украинцы! Мариупольцы!

Сегодня день, определяющий все. Определяет, кто на чьей стороне. Российские бомбы упали на больницу и роддом в Мариуполе. Детская больница. Роддом, который работает! Здания разрушены. По состоянию на данный момент – 17 раненых. Разбор завалов продолжается. Люди вовремя стали укрываться от воздушной угрозы.

От 500-килограммовых авиационных бомб, которые оккупанты сбрасывают на наши украинские города. И уже много раз.

Детская лечебница. Роддом. Чем они угрожали русской Федерации? Что это за страна такая – Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычный? Что это было? Денацификация клиники?

Это уже за пределом зверства. Все, что кафиры делают с Мариуполем, – это уже за пределом зверства. Европейцы! Украинцы! Мариуполь! Сегодня мы должны быть единственными в осуждении этого военного преступления России, в котором отражается все зло, которое оккупанты принесли на нашу землю.

Все разрушены города. То, что они сделали с Волновахой, Харьковом, Изюмом, Ахтыркой, Черниговом, Бородянкой, Гостомелем, Житомиром и еще десятками наших украинских городов, никогда не представлявших никакой угрозы Российской Федерации.

Разрушены больницы. Разрушены школы, разрушены церкви, обычные дома. И все убитые люди. Убитые дети.

Авиабомба на роддом – это окончательное доказательство. Доказательство того, что происходит геноцид украинцев.

Европейцы! Вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами, что в Мариуполе с мариупольцами. Вы видели. Вы знаете.

Следовательно, вы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид.

Вы должны давить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну.

В Москве прекрасно знают, что Мариуполь – это тоже Донецкая область. Мы столько слышали от России о жителях Донецкой области. Столько обвинен, столько требований... И мы видим сейчас, как в России действительно относятся к жителям Донецкой области. К простым людям, которые живут в домах Мариуполя, работают на предприятиях города Мариуполя, лечатся в больницах Мариуполя и рожают детей, представьте себя, такие же люди, как вы, в родильных домах Мариуполя.

Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного этому военному преступлению ни с одним из городов Донецкой или Луганской, да и любой области. Ни с одним из городов на земле. Потому что мы – люди. А вы?

Говорил сегодня с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Также работали и говорили со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. С премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Спасибо за поддержку, Борис.

Партнеры полностью осведомлены о том, что происходит в нашем Мариуполе. И о ситуации во всех других регионах Украины, где продолжаются боевые действия. Работаем, чтобы Россия ощутила последствия своих действий. Делаем все для того, чтобы наконец-то обезопасить наше небо. Я благодарен абсолютному большинству украинцев, которые поддерживают эту позицию. Которые собирают подписи, убеждающие своих знакомых на Западе, пишут в соцсетях, организуют митинги.

Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость. Чтобы они, наконец, сделали то, что должны были сделать еще в первый день вторжения. Либо закрыть украинское небо от российских ракет и бомб, либо дать нам боевые самолеты, чтобы мы все сделали сами. Пауза без решения стала уже просто убийственной.

Сегодня нам удалось организовать работу трех гуманитарных коридоров. Из города Сумы, из городов и городков Киевской области и из Энергодара.

В общей сложности было спасено около 35 тысяч человек. Завтра продолжим. Готовим шесть коридоров. Молимся, чтобы вышло вывезти людей из Мариуполя, из Изюма, из Волновахи и т.д. Увезти в безопасные города нашей свободной Украины.

И я уверен, что каждый украинец, в чьей помощи эти люди нуждаются, сделает все возможное, чтобы они ощущали нашу заботу. Пока не смогут возвратиться домой.

И напоследок. Каждый год именно 9 марта объявляются лауреаты Шевченковской премии. Нашей национальной премии, отмечающей самый весомый вклад в сохранение и развитие украинского духа, нашей национальной культуры.

Я считаю, что во время военного положения и пока продолжаются ожесточенные бои за нашу свободу, нужно соблюдать наши традиции. Не изменять их. Чтобы мы сохранили все наше, украинское полностью, пока идем к победе. Пока идем в мир.

Указ подписан. Теперь с нетерпением жду возможности встретиться с лауреатами. Но уже после победы. После победы Украины.

Слава Украине!", — говорится в тексте обращения.