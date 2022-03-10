Европейцы должны усиливать санкции против РФ, чтобы у нее не было возможности продолжать геноцид в Украине – полный текст обращения Зеленского

"Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость", — сказал глава государства.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередной речью.
ТСН.ua собрал основные положения из его выступления.
- Все, что оккупанты делают с Мариуполем, – это уже за пределом зверства. Авиабомба на роддом – это окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев.
- Европейцы уже не могут сказать, что не видели, что происходило с украинцами. Они должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид, и давить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну.
- Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость. Чтобы они, наконец, сделали то, что должны были сделать еще в первый день вторжения. Либо закрыть украинское небо от российских ракет и бомб, либо дать нам боевые самолеты, чтобы мы все сделали сами.
- Всего сегодня благодаря "гуманитарным коридорам" было спасено около 35 тысяч человек. Завтра готовится еще шесть.
- Каждый год именно 9 марта объявляются лауреаты Шевченковской премии. Несмотря на военное время, соответствующий указ был подписан, награждение премией состоится после победы Украины.
Также приводим полный текст обращения без изменений
"Европейцы! Украинцы! Мариупольцы!
Сегодня день, определяющий все. Определяет, кто на чьей стороне. Российские бомбы упали на больницу и роддом в Мариуполе. Детская больница. Роддом, который работает! Здания разрушены. По состоянию на данный момент – 17 раненых. Разбор завалов продолжается. Люди вовремя стали укрываться от воздушной угрозы.
От 500-килограммовых авиационных бомб, которые оккупанты сбрасывают на наши украинские города. И уже много раз.
Детская лечебница. Роддом. Чем они угрожали русской Федерации? Что это за страна такая – Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычный? Что это было? Денацификация клиники?
Это уже за пределом зверства. Все, что кафиры делают с Мариуполем, – это уже за пределом зверства. Европейцы! Украинцы! Мариуполь! Сегодня мы должны быть единственными в осуждении этого военного преступления России, в котором отражается все зло, которое оккупанты принесли на нашу землю.
Все разрушены города. То, что они сделали с Волновахой, Харьковом, Изюмом, Ахтыркой, Черниговом, Бородянкой, Гостомелем, Житомиром и еще десятками наших украинских городов, никогда не представлявших никакой угрозы Российской Федерации.
Разрушены больницы. Разрушены школы, разрушены церкви, обычные дома. И все убитые люди. Убитые дети.
Авиабомба на роддом – это окончательное доказательство. Доказательство того, что происходит геноцид украинцев.
Европейцы! Вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами, что в Мариуполе с мариупольцами. Вы видели. Вы знаете.
Следовательно, вы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид.
Вы должны давить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну.
В Москве прекрасно знают, что Мариуполь – это тоже Донецкая область. Мы столько слышали от России о жителях Донецкой области. Столько обвинен, столько требований... И мы видим сейчас, как в России действительно относятся к жителям Донецкой области. К простым людям, которые живут в домах Мариуполя, работают на предприятиях города Мариуполя, лечатся в больницах Мариуполя и рожают детей, представьте себя, такие же люди, как вы, в родильных домах Мариуполя.
Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного этому военному преступлению ни с одним из городов Донецкой или Луганской, да и любой области. Ни с одним из городов на земле. Потому что мы – люди. А вы?
Говорил сегодня с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Также работали и говорили со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. С премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Спасибо за поддержку, Борис.
Партнеры полностью осведомлены о том, что происходит в нашем Мариуполе. И о ситуации во всех других регионах Украины, где продолжаются боевые действия. Работаем, чтобы Россия ощутила последствия своих действий. Делаем все для того, чтобы наконец-то обезопасить наше небо. Я благодарен абсолютному большинству украинцев, которые поддерживают эту позицию. Которые собирают подписи, убеждающие своих знакомых на Западе, пишут в соцсетях, организуют митинги.
Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость. Чтобы они, наконец, сделали то, что должны были сделать еще в первый день вторжения. Либо закрыть украинское небо от российских ракет и бомб, либо дать нам боевые самолеты, чтобы мы все сделали сами. Пауза без решения стала уже просто убийственной.
Сегодня нам удалось организовать работу трех гуманитарных коридоров. Из города Сумы, из городов и городков Киевской области и из Энергодара.
В общей сложности было спасено около 35 тысяч человек. Завтра продолжим. Готовим шесть коридоров. Молимся, чтобы вышло вывезти людей из Мариуполя, из Изюма, из Волновахи и т.д. Увезти в безопасные города нашей свободной Украины.
И я уверен, что каждый украинец, в чьей помощи эти люди нуждаются, сделает все возможное, чтобы они ощущали нашу заботу. Пока не смогут возвратиться домой.
И напоследок. Каждый год именно 9 марта объявляются лауреаты Шевченковской премии. Нашей национальной премии, отмечающей самый весомый вклад в сохранение и развитие украинского духа, нашей национальной культуры.
Я считаю, что во время военного положения и пока продолжаются ожесточенные бои за нашу свободу, нужно соблюдать наши традиции. Не изменять их. Чтобы мы сохранили все наше, украинское полностью, пока идем к победе. Пока идем в мир.
Указ подписан. Теперь с нетерпением жду возможности встретиться с лауреатами. Но уже после победы. После победы Украины.
Слава Украине!", — говорится в тексте обращения.
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