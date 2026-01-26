Европейская армия под угрозой: генсек НАТО объяснил, почему идея опасна

Марк Рютте / © Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался против идеи создания отдельной европейской армии, предупредив, что такой шаг может пойти на пользу России и ослабить безопасность Европы.

Комментарий он дал 26 января во время заседания оборонного комитета Европарламента в Брюсселе в ответ на предложение одного из евродепутатов.

По словам Рютте, формирование параллельных вооруженных сил ЕС приведет к дублированию структур, нехватке личного состава и усложнению коллективной обороны.

"Если речь о создании какой-то европейской армии наряду с национальными, это право каждой страны. Но такая попытка усложнит ситуацию: нужно больше военных, ресурсы будут растянуты, а Путину это точно понравится", - сказал Рютте.

Он подчеркнул, что НАТО остается основой коллективной обороны, отвечающей за стандарты, командование и военную способность. Европейский Союз, по его мнению, должен сосредоточиться на развитии оборонной промышленности, финансировании и регуляторной политике.

"Европа не может защитить себя своими силами. Без США пришлось бы увеличивать расходы на оборону, создавать собственный ядерный потенциал и потерять главного гаранта безопасности - ядерный зонтик США", - отметил генеральный секретарь НАТО.

По его словам, эффективная защита Европы возможна только благодаря сочетанию возможностей НАТО и ЕС, а не созданию параллельных военных структур.

