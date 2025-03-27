Европейская поддержка и окончание войны: главные заявления Зеленского после саммита в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский по завершении саммита "коалиции желающих" в Париже провел пресс-конференцию, на которой рассказал о ключевых тезисах переговоров с лидерами стран-партнеров.

По словам главы государства, одной из главных тем обсуждения стал вопрос о временном прекращении огня и гарантиях безопасности для Украины.

ТСН.ua собрал ключевые заявления Владимира Зеленского, сделанные им во время общения с журналистами после международной встречи.

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Украину поддерживает все больше стран

Зеленский отметил, что стран, готовых предоставить гарантии безопасности Украине, стало больше . Он не сообщил подробности относительно отправки миротворческого контингента в страну, однако отметил, что есть много предложений.

"Есть ряд стран, которые готовы - будь то в воздухе, ПВО, на суше или на море - предоставить гарантии безопасности Украине. Таких стран больше, и это хорошая новость. Как применять этот контингент, кто будет им управлять - еще много вопросов, но мало ответов", - сказал Зеленский.

Он отметил, что после встречи по британско-франковской миссии этот диалог будет более "материальным".

Европейские страны на мирных переговорах

На украинском саммите в Париже было принято решение о представительстве Европы за столом потенциальных мирных переговоров. Представителями будут – Франция и Великобритания.

"Мы договорились, что Европу будут представлять Франция и Британия - Стармер и Макрон", - сказал украинский лидер.

По словам главы государства, это четкая позиция, и этот сигнал "услышат в США".

Соглашение о полезных ископаемых

Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых постоянно меняется, ведь Соединенные Штаты уже неоднократно изменяли его условия.

Пока не понятно, является ли последний вариант действительно последним.

Зеленский отметил, что о подписании соглашения пока говорить рано.

Кроме того, вместо рамочного соглашения Белый дом предлагает Украине сразу подписывать полный документ, подготовка которого потребует гораздо больше времени.

Также он добавил, что команды Украины и США работают над документом, потому что полное соглашение требует детального изучения, ведь должно быть ратифицировано в Верховной Раде и Конгрессе США.

"Но перед этим надо, чтобы опять-таки юристы поработали. Сначала они работали над одним соглашением, потом над другим. Только договорились о рамочном соглашении, сейчас новое правило. Ну что ж, знаете, мы должны действовать здесь сдержанно, я бы так сказал", - заметил Владимир Зеленский.

США могут повлиять на окончание войны

Зеленский подчеркнул, что Америка в нынешней ситуации очень важна для Украины, в частности, она может повлиять на окончание войны.

Глава государства отметил, что на саммите обсуждался вопрос увеличения помощи Украине и гарантии безопасности.

В частности, он назвал США, Великобританию и Францию "ускорителями" мирного процесса.

Зеленский также отметил, что Россия пытается разделить Европу и США.

Европа не признает оккупацию украинских земель

Владимир Зеленский заявил, что Европа единственная в непризнании российской оккупации украинских территорий, в то время как от США поступают сигналы о возможных компромиссах.

"Очень важно, что они (имеется в виду Европа – ред.) на нашей стороне… уважает нашу территориальную целостность и суверенитет, не признавая ни одной оккупированной Россией территории. Однако из США мы слышали сигналы о тех или иных компромиссах по территориям", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что вопрос о оккупированных территориях не обсуждался на переговорах в Саудовской Аравии.

Зеленский отметил важность объединенной позиции на европейском контингенте.

США сообщат о нарушении перемирия

Зеленский отметил, что Соединенные Штаты Америки сообщат о нарушении договоренностей о перемирии.

Он подчеркнул, что договоренности о тишине в энергетике, достигнутой на переговорах в Саудовской Аравии, не работают.

Как доказательство этому, Зеленский рассказал об атаке на энергетику Херсона 27 марта.

"По моему мнению, если сегодня было нарушение и были удары по Херсону, были удары по железнодорожному вокзалу, и было повреждено электричество, потому что были удары и по энергетике... должна быть реакция Соединенных Штатов в действиях", - сказал украинский президент.

Президент подчеркнул, что Херсон – это гражданский город, а не поле боя.

Зеленский также заявил, что от реакции США на нарушение России зависит и доверие к ним как к партнерам.

Если Вашингтон четко отвечает – доверие есть, но если будет обсуждение ослабления санкций после агрессии РФ ставит под сомнение саму систему ответственности.

Переговоры с РФ

Украина готова к любому формату переговоров по завершению войны, однако эти попытки блокирует Россия.

Президент заверил, что он готов к любому формату переговоров для окончания войны, а Путин – нет.

"Просто Путин хочет войны. Что может человек, который хочет войны, сказать на переговорах о мире? Я не тот человек, который будет сидеть и молчать или глотать все эти его нарративы", - сказал Зеленский.

Президент считает, что на потенциальных мирных переговорах Путин будет угрожать в любом случае. И максимально делать все, чтобы Украина потеряла свою суверенность.

"И мы этого не можем допустить. То есть я готов к любым переговорам, но я хотел бы быть в сильной позиции", - подытожил глава государства.

Плохой сигнал для Путина

Подводя итог саммиту, Зеленский назвал его очень "мотивирующим".

Глава государства отметил, что лидеры стран поддерживают Украину и не намерены это прекращать. А это служит нехорошим сигналом для Путина.

Также он отметил, что украинцы не собираются отдавать свои земли и свою независимость, и подчеркнул, что Украина – сильная страна, которая хочет мира.

Напомним, на саммите "коалиции желающих" в Париже лидеры стран искали способы сдерживания агрессии России .

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