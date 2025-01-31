"Европейская Солидарность" блокирует достройку ХАЭС из-за собственных бизнес-интересов, — эксперт

Партия Петра Порошенко "Европейская Солидарность" выступает против достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС не из-за национальных интересов, а из-за собственной выгоды.

Об этом заявил политолог Валентин Гладких в комментарии РБК-Украина.

Валентин Гладких также считает, что причина такой позиции связана с личными финансовыми интересами членов партии в конкурентных видах генерации.

"Депутаты Европейской Солидарности открыто выступают против достройки атомной генерации. Но давайте честно – это не потому, что они переживают за энергосистему или экономику страны. Они просто не хотят конкурента для своих бизнесов", – заявил эксперт.

По его словам, среди противников достройки ХАЭС – те, кто имеет интересы в "зеленой" энергетике, владеет газотурбинными электростанциями или получает доходы от импорта электроэнергии.

"Если ты зарабатываешь на "зеленой" генерации, если твой бизнес – это газотурбинные блоки или ты перепродаешь импортную электроэнергию, то последнее, чего ты хочешь – это конкурент в виде дешевой атомной генерации", – отметил Гладких.

Политолог подчеркнул, что такая позиция является чисто политическим и бизнес-лоббизмом, не имеющим ничего общего с национальными интересами.

"Они откровенно играют против государства. Достройка ХАЭС – это реальная возможность снизить энергетическую зависимость Украины, снизить цены на электроэнергию для потребителей и обеспечить стабильность энергосистемы. Но "Европейская Солидарность" саботирует этот процесс, потому что им выгоднее зарабатывать на кризисе", – подчеркнул эксперт.

Напомним, что энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой АЭС готовы на 75% и 25% соответственно. Их достройка позволила компенсировать потерю Запорожской АЭС и стабилизировать энергосистему страны.