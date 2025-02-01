Европейские государства разделились по вопросу отправки миротворцев в Украину, — The Times

Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею отправки миротворцев в Украину в случае прекращения огня. Однако Германия и ряд других государств выступают против.

Об этом сообщило издание The Times.

В то же время Балтийские страны и Польша выражают обеспокоенность, что предлагаемая миссия может отвлечь важные ресурсы от стран НАТО, граничащих с Россией, оставляя их без надлежащей защиты.

По словам источника в британском правительстве, Европа способна самостоятельно сформировать наземные силы, если это будет необходимо. Однако министры обратились к США с просьбой обеспечить "воздушное прикрытие", которое могло бы включать системы зенитных ракет Patriot для защиты от баллистических ракет и самолетов, чего Европе не хватает.

Британская армия теоретически готова отправить дивизию численностью от 10 000 до 25 000 солдат, однако это осложняется размещением войск в Эстонии.

"Миротворческие силы ООН, состоящие из войск из таких стран, как Индия, Бангладеш и Китай, некоторые считают более достижимыми", — говорится в статье.

Вероятно, Кир Стармер на встрече в Брюсселе с лидерами ЕС и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудит вопросы миротворческой миссии ООН. Некоторые дипломаты и военные эксперты считают, что миротворческая операция ООН является более разумным вариантом, который с большей вероятностью обеспечит согласие Путина. Она может предусматривать размещение около 100 000 миротворцев как в Украине, так и в России без необходимости прямого участия США.

"Они (россияне, — Ред.) не собираются атаковать бангладешцев или индийцев", — отметил источник.

В The Times заявили, что Германия выступает против обязательств из-за неопределенности, касающейся будущих выборов. Другой источник европейской дипломатии сообщил, что США нужно будет привлечь для усиления сдерживания России "потому что у них есть возможности, недостающие всей Европе".

Напомним, Зеленский объяснил, от чего зависит необходимое количество миротворцев.

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