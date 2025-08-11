Европейские лидеры хотят встречи с Трампом перед его переговорами с Путиным

Дональд Трамп / © Associated Press

Лидеры стран Евросоюза стремятся провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом перед его встречей с диктатором Путиным на Аляске.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, в ходе текущих переговоров между американскими и российскими чиновниками Путин требует, чтобы Украина передала России всю свою часть Донбасса, а также Крым, незаконно аннексированный в 2014 году.

Bloomberg отмечает, что такое условие стало бы победой для Кремля, которой российская армия не смогла добиться с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире ABC News 10 августа заявил, что вопрос территории должен быть на столе переговоров вместе с гарантиями безопасности для Украины.

«Это может означать признание Украиной потери контроля над частью своей территории без официального отказа от суверенитета над этими регионами», — предположил он.

Украина и ее европейские союзники настаивают, что первым шагом должно быть прекращение огня и заморозка нынешней линии фронта.

Они также считают, что продление экономического давления на Россию с помощью санкций может ослабить позиции Путина.

Bloomberg напоминает, что Трамп угрожал санкциями против России перед дедлайном 8 августа, но в настоящее время воздерживается от прямых действий, ограничившись введением дополнительных тарифов против Индии из-за закупки ею российской нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не уступит территорию.

Европейские лидеры также подтвердили поддержку суверенитета Украины.

«Мы остаемся привержены принципу, что международные границы не должны меняться силой. Текущая линия столкновения должна быть отправной точкой переговоров», — говорится в совместном заявлении от 9 августа, которое подписали премьер Великобритании Кир Стармер, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и лидеры Франции, Германии, Италии, Польши и Финляндии.

По словам чиновника ЕС, США тесно вовлечены в текущую дипломатию и проявили заинтересованность в сотрудничестве с Европой.

По условиям соглашения, обсуждаемого США и Россией, Москва должна прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях вдоль нынешних линий фронта.

В то же время, пока неясно, готова ли РФ отказаться от любой оккупированной территории, включая Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что саммит между президентом США Дональдом Трампом и Путиным на Аляске, который состоится в пятницу, станет важным испытанием для российского диктатора.

Мы ранее информировали, что канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне предстоящей встречи Трампа с диктатором Путиным на Аляске.