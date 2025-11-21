Европейские лидеры обсуждают, как изменить план США — премьер Норвегии

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере / © Associated Press

Реклама

Ряд европейских лидеров, участвующих в саммите G20 в Южной Африке, активно обсуждают и готовят свои предложения к мирному плану Трампа для Украины. Европа должна «сформировать противовес» тем пунктам предложения США, которые неприемлемы для Киева и его союзников, в частности, относительно территориальных уступок.

Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью норвежскому изданию NRK в пятницу, 21 ноября.

Неприемлемый пункт о территориях

Йонас Гар Стере подчеркнул, что план США содержит элементы, которые крайне сложны или невозможны для принятия Украиной. Он отметил, что наиболее чувствительным моментом является требование к Киеву уступить контролируемые территории.

Реклама

«Во-первых, для страны неприемлемо отдавать территории, которые она контролирует, почти прямо со стола, вопреки Конституции Украины», — заявил Стере.

Однако, несмотря на жесткие требования, норвежский премьер считает, что план может стать основой для дальнейших переговоров и установления перемирия, к чему Украина ранее уже проявляла готовность.

Европа формирует «противовес»

Именно поэтому, по словам Стере, европейские страны, присутствующие на саммите G20 в Йоханнесбурге, должны использовать этот момент, чтобы сплотиться и сформировать общую позицию.

"Эта возможность должна быть использована сейчас, но тогда европейцы должны собраться и сформировать противовес в тех сферах, где это предложение вряд ли может быть принято", - подчеркнул премьер-министр Норвегии.

Реклама

На саммите G20 кроме постоянных европейских членов (Франции, Германии, Италии и ЕС) также присутствуют Дания, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Португалия, Испания, Швейцария и Норвегия. Обсуждение их коллективного ответа на предложение США является ключевым этапом перед планируемым разговором президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Напомним, политолог назвал единый круг людей, с кем должен советоваться Зеленский по поводу предложений США по окончании войны. По словам Игоря Рейтеровича, даже частичное принятие условий «мирного плана» Трампа может стать «политическим самоубийством» для нынешней власти.