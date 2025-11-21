ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
146
Время на прочтение
2 мин

Европейские лидеры обсуждают, как изменить план США — премьер Норвегии

Европейские лидеры готовят общие предложения к мирному плану США для Украины, чтобы сформировать «противоположность» его неприемлемым пунктам.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере / © Associated Press

Ряд европейских лидеров, участвующих в саммите G20 в Южной Африке, активно обсуждают и готовят свои предложения к мирному плану Трампа для Украины. Европа должна «сформировать противовес» тем пунктам предложения США, которые неприемлемы для Киева и его союзников, в частности, относительно территориальных уступок.

Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью норвежскому изданию NRK в пятницу, 21 ноября.

Неприемлемый пункт о территориях

Йонас Гар Стере подчеркнул, что план США содержит элементы, которые крайне сложны или невозможны для принятия Украиной. Он отметил, что наиболее чувствительным моментом является требование к Киеву уступить контролируемые территории.

«Во-первых, для страны неприемлемо отдавать территории, которые она контролирует, почти прямо со стола, вопреки Конституции Украины», — заявил Стере.

Однако, несмотря на жесткие требования, норвежский премьер считает, что план может стать основой для дальнейших переговоров и установления перемирия, к чему Украина ранее уже проявляла готовность.

Европа формирует «противовес»

Именно поэтому, по словам Стере, европейские страны, присутствующие на саммите G20 в Йоханнесбурге, должны использовать этот момент, чтобы сплотиться и сформировать общую позицию.

"Эта возможность должна быть использована сейчас, но тогда европейцы должны собраться и сформировать противовес в тех сферах, где это предложение вряд ли может быть принято", - подчеркнул премьер-министр Норвегии.

На саммите G20 кроме постоянных европейских членов (Франции, Германии, Италии и ЕС) также присутствуют Дания, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Португалия, Испания, Швейцария и Норвегия. Обсуждение их коллективного ответа на предложение США является ключевым этапом перед планируемым разговором президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Напомним, политолог назвал единый круг людей, с кем должен советоваться Зеленский по поводу предложений США по окончании войны. По словам Игоря Рейтеровича, даже частичное принятие условий «мирного плана» Трампа может стать «политическим самоубийством» для нынешней власти.

Дата публикации
Количество просмотров
146
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie