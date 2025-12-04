Европейские лидеры предостерегают: уступки Путину в Украине могут развязать ему руки для давления на другие государства.

Владимир Путин / © Associated Press

После встречи американских спецпосланников с российским диктатором Владимиром Путиным европейские лидеры заявили о беспокойстве, что Москва лишь имитирует интерес к миру, пытаясь выиграть время и изменить геополитический баланс в свою пользу.

Об этом пишет The Associated Press .

Впрочем, неизвестно, куда будут двигаться переговоры дальше. Дальнейшая траектория этого процесса в значительной степени зависит от того, решит ли администрация Дональда Трампа усилить давление на Россию или Украину, чтобы добиться политических уступок и продвинуть идею быстрого "мирного урегулирования".

Опубликованный в прошлом месяце мирный план США уже вызвал резкую критику в Европе, ведь по оценкам дипломатов был слишком ориентирован на требования Кремля. Документ содержал несколько ключевых пунктов, которых Москва давно добивалась, но которые категорически отвергал Киев.

Европейские правительства обеспокоены тем, что чрезмерные уступки Путину не только подорвут украинскую оборону, но и создадут опасный прецедент всей Европе. По мнению многих чиновников, если Путин получит в Украине то, к чему стремится, он почувствует полную безнаказанность и сможет открыто давить на другие государства, которые уже сталкиваются с российскими провокационными действиями — в частности, с вторжениями дронов и военных самолетов в рамках более широкой диверсионной кампании.

В ЕС отмечают, что любое мирное урегулирование должно учитывать интересы Украины и принципы международного права и предостерегают Вашингтон от шагов, которые могут подорвать стабильность на континенте.

Напомним, переговоры в Кремле между американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером 2 декабря продолжались в течение 5 часов, но позиция Москвы не смягчилась.

Кремлевский глава Путин до сих пор требует капитуляции Украины , рассчитывая на изменение политики Вашингтона по отношению к Киеву.

В то же время, эксперты высказывают мнение, что визит представителей США в Москву стал многоэтапным сигналом для Дональда Трампа.