Европейские лидеры призвали Украину не соглашаться на прекращение огня без мирного соглашения

Лидеры стран Европы на саммите 17 февраля в столице Франции выразили предостережение для Киева об опасности замораживания боевых действий на фронте без заключения мирного соглашения.

Об этом информирует Reuters.

Лидеры нескольких стран Европы заявили, что готовы предоставить Украине гарантии безопасности, но против того, чтобы Украина соглашалась на прекращение огня без мирного соглашения.

"Мы готовы предоставить гарантии безопасности, модальности, которые будут рассмотрены с каждой стороной в зависимости от уровня американской поддержки", — сказал собеседник журналистов.

Кроме того, представитель Евросоюза на условиях анонимности заявил, что страны Европы соглашаются с президентом США Дональдом Трампом "в подходе — мир через силу".

"Мы считаем опасным заключать перемирие без мирного соглашения одновременно", — добавил европейский чиновник.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал не навязывать Украине переговоры и мир.

Мы ранее информировали, что министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что возвращение России в G7 немыслимо.

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