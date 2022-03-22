Европейские министры приняли стратегический компас ЕС: о чем идет речь в документе

Принятие этого документа не ответ на войну России против Украины, но российская агрессия подчеркнула своевременность и необходимость его принятия.

Европейские министры иностранных дел и обороны приняли важный документ для Европейского Союза – стратегический компас.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет Укринформ.

"Этот документ был окончательно принят после двух лет работы. Я не хочу злоупотреблять часто используемым словом «исторический», но это действительно поворотный момент для Европейского Союза как поставщика безопасности, и очень важный шаг для всей Европейской политики по безопасности и обороне", – сказал Боррель.

Принятие этого документа не ответ на войну России против Украины, но именно эта российская агрессия подчеркнула своевременность и необходимость его принятия.

«Когда я представлял стратегический компас для стран-членов в ноябре, я говорил, что Европа находится в опасности. Это выражение тогда воспринималось многими как попытка "продать" товар, привлечь внимание и создать громкие заголовки. Сегодня, я думаю, все убеждены, что Европа в опасности, что очевидно из-за вторжения России в Украину. Это не элемент риторики. Это вторжение и тяглая война является тектоническим смещением в геополитическом ландшафте Европы. Наша реакция на эту войну продемонстрировала, что мы, ЕС, можем действовать жестко и объединено», — сказал Боррель.

Страны ЕС должны повысить уровень оборонных расходов для реагирования на текущие вызовы. Эти расходы быстро снижались до событий 2014 года, и начали быстро расти после этой даты и достигли 1,5 процента от ВВП. В пределах ЕС, в абсолютном исчислении, это 200 миллиардов евро. Эта сумма в четыре раза выше военных расходов России, и примерно равна оборонным расходам Китая, хотя этот бюджет распределен между 27 странами ЕС.

ЕС должен тратить на оборону более и более эффективно при условии четкой координации усилий на европейском уровне. Именно это позволит Евросоюзу приобрести способности в реагировании на кризис, похожий на тот, что сегодня преодолевает Украина.

"Мы не хотим создавать европейскую армию. Все страны-члены будут иметь собственные военные силы. Но мы моем лучше координировать наши усилия и быстро реагировать. Одним из путей для этого является создание способностей быстрого реагирования, которое было согласовано сегодня. Это позволит нам мобилизовать 5000 военнослужащих", провести их тренировки и оснащение, чтобы они были способны реагировать на кризисы", — сказал Боррель.

Стратегический компас отражает также пути укрепления системы военного управления, создания инструментов для борьбы с кибернетическими угрозами, внешним вмешательством и информационными манипуляциями.

Война России против Украины стала для Европейского Союза и его стран-членов сигналом к пробуждению.

"Например, энергетическая зависимость от России, которую мы увеличивали в течение лет. Сейчас мы полностью осознаем, что эту зависимость используют как оружие. Мы должны реагировать, когда кто-то использует это как оружие против нас. Мы не являемся военным союзом или альянсом, но мы хотим играть свою роль, чтобы обеспечить для европейцев большую безопасность в этом опасном мире. Мы живем в опасном мире, и наше соседство пылает. От Гибралтара до Украины мы окружены кругом вызовов и опасных ситуаций, которые мы должны быть способными встретить", — резюмировал Высокий представитель ЕС.

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