Европейские миротворцы в Украине: глава Госдепа оценил возможности

Глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что состав потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине все еще обсуждается.

Об этом сообщает Independent.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Вашингтон перспективу европейских миротворцев, госсекретарь США отметил, что существуют разные способы "создать сдерживающий фактор на земле, который предотвратит начало новой войны в будущем".

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“Суть состоит в том, что это должно быть что-то, что заставит Украину почувствовать, что она может предотвратить будущее вторжение. Как это будет выглядеть, мы будем говорить, если сможем достичь этого этапа”, — подчеркнул Марко Рубио.

Напомним, правительство Великобритании провело переговоры с представителями почти 20 стран, заинтересованных в участии в "коалиции добровольцев", возглавляемой Британией и Францией. Миссия коалиции – развертывание миротворческих сил в Украине после заключения мирного соглашения.

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