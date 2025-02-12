Европейские союзники отреагировали на разговор Трампа с Путиным — Politico

Переговоры с высокими ставками, которые могут решить будущее Восточной Европы, должны включать Украину. Такое мнение высказали высокопоставленные европейские дипломаты после того, как президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в среду, 12 февраля, согласились провести переговоры.

Об этом пишет Politico.

“Мира можно достичь только вместе. А это значит: с Украиной и европейцами. Мы должны вместе пройти этот путь, чтобы мир вернулся в Европу”, – сказала в комментарии изданию министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Также в разговоре с Politico министр иностранных дел Латвии Байба Браже отметила, что участие Украины в любых мирных переговорах чрезвычайно важно.

“Чтобы добиться успешного мирного соглашения, Россию нужно ослабить на поле боя. Российская политика, экономика, религия, СМИ, частный сектор, – все это ориентировано на войну. Итак, Россию нужно принудить к миру”, — говорит глава латвийского внешнеполитического ведомства.

Европейские чиновники давно опасаются, что исторически теплые личные отношения Трампа с Путиным могут привести к тому, что они будут исключены из любых дискуссий на высоком уровне по поводу будущего своего континента.

Напомним, желание президента США Дональда Трампа прекратить войну, в то же время держа европейцев в неведении по поводу того, как он собирается это сделать, создает огромную угрозу для европейских стран.

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