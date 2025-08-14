Европейские столицы на очереди: где может состояться саммит Трампа, Зеленского и Путина

Встреча Путина, Трампа и Зеленского / © ТСН.ua

Европейские союзники активно оценивают несколько возможных локаций для встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина в конце этого месяца.

Об этом сообщили источники ЕС изданию Sky News.

По словам собеседников, проведение второй встречи будет зависеть от результатов завтрашней встречи на Аляске. Однако союзники сходятся во мнении, что место ее проведения должно находиться в Европе.

Если встреча на Аляске пройдет успешно, ожидается, что ЕС и США проведут совещание по поводу следующей встречи трех лидеров уже в субботу днем.

Ранее Зеленский предлагал провести встречу в Риме, но ряд стран, включая Францию, Финляндию, Испанию и Германию, считают, что более нейтральным вариантом могла бы стать Женева.

Отдельно Турция также дважды инициировала переговоры о проведении саммита на своей территории.

Ранее американский телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники сообщил, что трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут пройти до конца следующей недели.