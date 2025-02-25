Европейские страны не поддерживают передачу активов РФ Украине — Politico

Лидеры четырех стран ЕС и глава Еврокомиссии не поддерживают передачу Украине замороженных активов РФ из-за риска потери влияния на Москву.

Об этом пишет издание Politico.

Польша, Чехия, страны Балтии и Северной Европы призывают передать Украине 200 млрд. евро замороженных российских активов, поскольку считают, что эти средства должны использоваться для поддержки Украины. Их позицию разделяет глава дипломатии ЕС, бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что юридические аргументы против передачи Украине замороженных российских активов не убедительны. Он отмечает, что для этого нужна только политическая воля, а выступающие против страны должны дать более веские объяснения, чем этого нельзя сделать.

Франция, Германия, Италия, Испания и Урсула фон дер Ляен считают, что изъятие российских замороженных активов может создать риск для финансовой стабильности ЕС, отпугнуть международных инвесторов и снизить влияние Евросоюза в переговорах с Москвой.

Один из дипломатов ЕС, выступающий против передачи Украине замороженных российских активов, заявил на условиях анонимности: "Если мы разморозим [активы] и отдадим [их] Украине, у нас их больше не будет, и мы не сможем использовать их как разменную монету".

Напомним, по открытой информации, на балансе Euroclear сейчас – 192 млрд евро активов российского Центробанка. ЕС ищет правовые механизмы для дальнейшего обращения с этими заблокированными ресурсами, а также с начисленными на них процентами, объем которых за прошедшие два года составил 5 млрд евро.

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