Европа должна сосредоточиться на том, как помочь Украине использовать российские активы разумно и эффективно.

Польский маршалок Сейма Шимон Головня отметил необходимость передать Украине все замороженные российские активы и помочь использовать их правильно.

Об этом сообщил Укринформ.

"Бандит (Россия – ред.) должен заплатить своим имуществом, а не процентами с него… Вместо этого Европа должна сегодня сосредоточиться на том, как помочь Украине использовать эти деньги разумно и хорошо", — подчеркнул Головня.

По словам Главные, сейчас Европе не хватает лидерства и смелости для принятия подобных решений.

"Поэтому сегодня должны ездить в Париж, Берлин и Брюссель, чтобы это привело к более серьезным разговорам об использовании российских средств. Потому что сегодня мы совершаем фундаментальный грех из-за страха за стабильность европейской валюты, из-за страха, останется ли она и в дальнейшем резервной валютой, безопасной для тех или иных путеводителей или других диктаторов".

Он отметил, что Европа сейчас несет бремя войны, которую должен был бы оплатить развязавший ее Путин.

Напомним, ранее мы писали о том, что 26 лидеров ЕС решили не конфисковать замороженные активы России, пока РФ не прекратит войну и не компенсирует ущерб Украине.

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