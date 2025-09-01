Европейские войска в Украине: фон дер Ляйен заявила о "достаточно четких" планах

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Страны Евросоюза разрабатывают «достаточно четкие планы» потенциального развертывания войск в Украине в рамках послевоенных гарантий безопасности, которые будут иметь полную поддержку от США.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью Financial Times.

По словам главы ЕК, существует «четкая дорожная карта» для возможного развертывания западных войск в Украине.

«Гарантии безопасности имеют первостепенное значение и абсолютно необходимы. У нас есть четкая дорожная карта, и мы достигли соглашения в Белом доме… и эта работа продвигается очень хорошо», — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что продолжается работа над планами «развертывания многонациональных войск и поддержки со стороны американцев». Президент Еврокомиссии акцентировала — президент США Дональд Трамп «заверил нас, что США будут как элемент поддержки. Это было сказано очень четко и неоднократно подтверждалось».

Фон дер Ляйен также сказала, что на прошлой неделе состоялась встреча руководителей Министерств обороны стран-членов «коалиции решительных». Участники «разработали достаточно точные планы», включая обсуждение «необходимых элементов для эффективного наращивания войск».

«Конечно, всегда требуется политическое решение соответствующей страны, потому что развертывание войск является одним из важнейших суверенных решений нации. (Но) ощущение срочности очень высокое… дело продвигается вперед. Оно действительно приобретает форму», — подчеркнула президент ЕК.

Она добавила, что основой сил сдерживания после войны должны стать ВСУ.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия будет искать новые источники финансирования, чтобы обеспечить «устойчивое финансирование украинских вооруженных сил как… гарантии безопасности».

Глава Еврокомиссии отметила, что после заключения любого мирного соглашения Украине понадобится «довольно значительное количество солдат, которым нужны хорошие зарплаты и, конечно, современное оборудование… Безусловно, ЕС придется приложить усилия».

Фон дер Ляйен убеждена, что имеющееся финансирование Украины со стороны Евросоюза должно сохраняться и в мирное время. ЕС также продолжит обеспечивать финансово обучение украинских военных после заключения любого мирного соглашения.

Президент Еврокомиссии призвала государства-члены ЕС использовать кредитный фонд на вооружение в размере 150 млрд евро, чтобы заключить соглашения о совместном с оборонными компаниями Украины производство или для закупки оружия, которое можно передать государству.

Напомним, ранее Financial Times сообщило, что США заявили о готовности предоставить Украине разведывательные данные, системы управления и поддержку ПВО в рамках западного плана безопасности после войны. Европейская «коалиция желающих», возглавляемая Британией и Францией, обещает гарантии безопасности, однако признает, что без США реализовать их невозможно. По плану, предусмотрено создание демилитаризованной зоны, укрепление украинских оборонительных рубежей и развертывание европейских сил, которые США будут поддерживать с тыла. Вашингтон и дальше исключает отправку собственных войск в Украину.