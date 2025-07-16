Европейский ход: как союзники заставили Трампа поддержать Украину оружием

Фридрих Мерц и Дональд Трамп. / © Associated Press

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Европейские лидеры быстро поняли, как работать с Дональдом Трампом — не убеждая, а обходя. Вместо открытого давления они предложили ему выгодное соглашение, объединяющее американскую прибыль с европейской инициативой.

Об этом пишет издание Politico.

Результат — одобрение американским президентом плана, согласно которому европейские страны будут закупать американское оружие для Украины, а НАТО будет координировать поставки. И хотя Трамп представил это как собственную инициативу, в Европе говорят другое: договоренности были сформулированы ранее — в том числе при участии Германии — и озвучены только после того, как стало ясно, что Путин исключает попытки договориться о перемирии.

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Улыбки в Овальном кабинете — и давление из Берлина

Новоназначенный генсек НАТО Марк Рютте публично хвалил Трампа за «определяющее лидерство», следуя негласному правилу дипломатии с нынешним президентом США: говорить комплименты. Но за кулисами переговоры носили другой характер. Именно Берлин, по словам немецких чиновников, настаивал на новой схеме: европейцы платят, Америка снабжает, а Белый дом сохраняет осторожную дистанцию — и политический баланс внутри страны.

Канцлер Фридрих Мерц несколько раз разговаривал с Трампом перед его заявлением, заверив, что Германия примет ведущую роль в схеме закупок. В Берлине это называют шансом усилить давление на Москву — и одновременно избежать длительных дискуссий в Конгрессе США о прямой военной помощи.

«Это в наших интересах. Мы хотим помочь Украине защититься от террора и заставить Россию сесть за стол переговоров», — заявил Мерц.

Европейские чиновники прямо признают: их стратегия позволит Трампу поддержать Украину, не теряя лица перед собственной изоляционистской аудиторией. Как отметил один из советников Мерца, «администрация США будет оставаться на шаг позади, но сможет усилить давление на Россию». Это политическая страховка, которая дает Вашингтону пространство для маневра.

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Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Европы не будут публиковать информацию об американском вооружении, которое будет передавать Украине в рамках нового плана помощи.