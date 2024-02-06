Европейский парламент и Совет ЕС предварительно договорились по Украинскому фонду

Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия вокруг нового механизма поддержки Украины за счет создания Украинского фонда в 50 миллиардов евро в бюджете Евросоюза на следующие четыре года.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Европейский совет.

«Сегодня Совет ЕС и Европейский парламент достигли предварительного согласия по внедрению нового целевого инструмента для поддержки восстановления Украины, ее восстановления и модернизации, поддерживая в то же время усилия по выполнению реформ, являющихся частью пути страны к членству в ЕС. У украинского фонда будет общий бюджет в 50 миллиардов евро», — говорится в сообщении.

Украинский фонд объединит бюджетную поддержку ЕС в единственный инструмент, который позволит оказывать широкую, предполагаемую и гибкую помощь для Украины на период 2024-2027 годов, адаптированную к беспрецедентным вызовам, связанным с войной.

«ЕС готов поддерживать Украину так долго, как будет необходимо. Украинский фонд позволит нам направить существенную и предполагаемую поддержку Украине, чтобы помочь ее народу отстроить страну в условиях беспрецедентных вызовов, которые принесла с собой российская агрессивная война. В то же время, эта поддержка поможет Украине продвигать вперед реформы и усилия по модернизации на пути к членству в ЕС», — отметил министр финансов председательствующей в ЕС Бельгии Винсент Ван Петегем.

Первый предполагает, что Кабмин разработает «Украинский план», который определит намерения по восстановлению, восстановлению и модернизации страны, а также будет содержать планы реформ в рамках процесса вступления в ЕС. Финансовая поддержка в форме грантов и кредитов для Украины будет предоставляться на основе имплементации этого плана, с соблюдением необходимых условий и временного расписания выплат.

Вторая составляющая: в рамках Украинского рамочного инвестиционного инструмента ЕС будет оказывать поддержку в форме бюджетных гарантий и объединять гранты и кредиты от государственных и частных институций. Украинская система гарантий будет покрывать кредитные риски, риски, связанные с предоставленными гарантиями, включать инструменты рынка капиталов и другие формы финансирования для выполнения поставленных перед Украинским фондом задач.

Третья составляющая – помощь Европейского Союза в рамках вхождения Украины в ЕС и другие меры поддержки, которые помогут Украине делать законодательство соответствующим законодательству ЕС, а также выполнить структурные реформы на пути к членству в ЕС в будущем.

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Достигнутая между Европейским парламентом и Советом ЕС предварительная договоренность определяет финансовые аспекты в контексте создания Украинского фонда.

Общий бюджет фонда в объеме 50 млрд евро будет распределен на 33 млрд в кредитах и 17 млрд в грантах.

Гранты будут выделяться через новый специализированный инструмент, предложенный для создания в рамках среднесрочного пересмотра многолетнего бюджета ЕС. Кредиты будут выделяться на средства резервов собственных ресурсов ЕС, подобно финансированию, которое применялось при выполнении макрофинансовой помощи для Украины.

Украина может запросить, в рамках Украинского плана, на авансовый платеж в сумме до 7 процентов от емкости Фонда.

Напомним, в четверг, 1 февраля, лидеры Европейского Союза достигли соглашения о предоставлении Украине помощи в размере 50 миллиардов евро после того, как некоторые лидеры убедили единственного противника, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отменить свое вето.

Европейским лидерам удалось склонить к этому решению Орбана тремя факторами, говорят дипломаты. Будет ежегодный доклад Европейской комиссии о реализации пакета помощи, состоятся дебаты на уровне лидеров по имплементации пакета, и, если это потребуется, через два года Европейский совет попросит Комиссию предложить пересмотр нового бюджета в соответствии с последней версией проекта выводов Европейского Совета.

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