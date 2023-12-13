Европейский совет будет тяжелым, но будем работать над общей позицией по отношению к Украине – Шарль Мишель

Вопросы, вынесенные на повестку дня Европейского совета, который 14 декабря начнет работу в Брюсселе, чувствительны, но лидеры стран ЕС будут работать над тем, чтобы выразить поддержку Украине.

Об этом в Брюсселе перед началом саммита "ЕС-Западные Балканы" сказал президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Укринформ".

"Темы повестки дня чрезвычайно важны для будущего всего политического проекта Европейского Союза. Именно поэтому фундаментальным является оставаться едиными, принять во внимание все чувствительные моменты и беспокойство, но быть едиными, выразить нашу поддержку для Украины и сделать дополнительные шаги в сфере расширения. Расширение является процессом, который основывается на заслугах, и мы об этом скажем еще раз нашим друзьям в Западных Балканах. Вы знаете мою личную позицию. Я считаю, что мы должны быть готовы (к расширению - ред.) к 2030 году. Это очень четкое намерение, которое нуждается в больших усилиях с обеих сторон", — подчеркнул президент Европейского совета.

Мишель подтвердил, что сегодня будет встречаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который до этого отрицал положительные решения Европейского совета по Украине, чтобы попытаться убедить его в необходимости поддержать общую позицию большинства стран ЕС. При этом он подчеркнул, что будет продолжать искать единство позиций.

"Мы работаем день и ночь, чтобы достичь положительного решения, потому что у ЕС есть фундаментальные принципы, прописанные в соглашениях – для определенных решений требуется единогласие. Если мы уважаем верховенство права, мы должны уважать соглашения. Сейчас продолжаются дебаты, чтобы однажды адаптировать процесс принятия решений, эти обсуждения уже начались с лидерами. Но для меня главное — быть хранителем европейского единства. Для этого и есть Европейский совет. Это значит, что даже если есть определенные отличия, важно уважать каждого и посмотреть, как мы можем достичь общей позиции. Потому что мы сильны, когда объединены", — отметил президент Евросовета.

"Не секрет, что этот Европейский совет будет тяжелым. Но мы не будем сдаваться и напряженно будем работать в течение следующих часов. Я рассчитываю на чувство коллективной ответственности со всех сторон, чтобы мы стали сильнее и смогли защитить наши фундаментальные интересы где угодно, по всему Европейскому Союзу", – резюмировал Шарль Мишель.

Отметим, 14-15 декабря в Брюсселе состоится встреча глав государств и правительств стран ЕС, которые должны рассмотреть важные для Украины вопросы. Речь идет о решении ЕС начать с Украиной переговоры по членству и выделить 50 миллиардов евро в бюджете ЕС на 2024-2027 годы для создания так называемого Украинского фонда, что позволит предоставить Украине финансовую стабильность в условиях войны и поможет в восстановлении.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина почти полностью выполнила рекомендации Европейской комиссии по преобразованиям на пути к членству в Евросоюзе. Она также подчеркнула, что страна продемонстрировала решительность в реализации реформ.