Европейский Союз анонсировал создание донорской координационной платформы для восстановления Украины

Европейский Союз озвучил начало работы многосторонней донорской координационной платформы, которая будет помогать Украине в процессе восстановления и восстановления после разрушений, вызванных войной

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Европейскую комиссию.

«Многосторонняя донорская координационная платформа для поддержки процесса восстановления и восстановления в Украине была начата сегодня. Она обеспечит тесное сотрудничество между международными донорами и финансовыми организациями, оказание поддержки надлежащим, прозрачным и ответственным способом», — читаем в сообщении.

Первая встреча донорской координационной платформы состоялась в режиме телеконференции с участием официальных лиц высокого уровня от Украины, Европейского Союза, стран G7 и финансовых институций, таких как ЕИБ, ЕБРР, МВФ и Всемирный банк. Позже платформы смогут присоединиться к другим донорам.

ЕС настроен продолжать играть ведущую роль в поддержке процесса восстановления и восстановления Украины, который будет тесно связан с европейским курсом страны, и обеспечит, чтобы поступление инвестиций в страну происходило одновременно с осуществлением ключевых реформ.

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Напомним, что США готовы предоставить Украине оборудование для быстрого возобновления энергетики.

Также Швеция выделит Украине дополнительные 55 миллионов евро на восстановление.

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