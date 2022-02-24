Европейский союз ограничил операции с ценными бумагами правительства России и ЦБ РФ: что это означает

С 23 февраля запрещается предоставлять им новые кредиты.
ЕС в рамках опубликованных санкций против России ввел и ограничения, касающиеся ценных бумаг правительства и Центробанка РФ.
Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на информацию, опубликованную в Официальном журнале ЕС.
"Следует запретить прямую или косвенную покупку, или продажу, прямое или косвенное предоставление инвестиционных услуг, помощь в выпуске или любые другие сделки с переводными ценными бумагами, выпущенными после 9 марта 2022 года Россией или ее правительством, Центробанком", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 23 февраля запрещается предоставлять им новые кредиты.
В постановлении отмечается, что санкции вступают в силу немедленно после публикации в Официальном журнале. Меры были предложены главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в затем - единогласно одобрены всем странами Евросоюза.
Как сообщалось ранее, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис рассказал, что Европейский Союз готов ввести второй пакет санкций против РФ, если ее армия войдут на территории оккупированного Донбасса. В частности, эти санкции будут касаться сферы торговли.
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