В списке санкций 8 человек и одна организация.

Европейский союз согласовал новые санкции против Ирана из-за поставок оружия России.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"ЕС согласовали пакет санкций против Ирана из-за поставок оружия россии. По словам Жозепа Борреля, в санкционный список внесены 8 человек и одна организация", — сообщил Ермак.

Иранские дроны в войне против Украины

Россия с осени стала применять иранские дроны в войне против Украины. Оккупанты запускают иранское оружие по жилым домам и энергетической инфраструктуре Украины.

Сначала Иран упорно возражал, что передал России оружие, однако впоследствии они признали этот факт, заявив, что мол продали РФ дроны еще до начала полномасштабной войны. Эту информацию опровергли в США.

В декабре официальный представитель МИД исламской республики Насер Канан Чафи в очередной раз цинично заявил, что его государство не передает агрессору вооружения, мол они за дипломатическое разрешение конфликта. Он назвал информацию о якобы открытии в РФ завода по строительству иранских БпЛА и закупке Москвой ракет у Тегерана "политически мотивированной и сделанной сторонами, постоянно предоставляющими оружие одной из сторон конфликта, способствующей его продолжению".

В СМИ же утверждают, что Иран может передать России и баллистические ракеты для ударов по территории Украины.

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