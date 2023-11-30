"Европейский Трамп" идет к власти в Нидерландах: что будет с военной помощью и украинскими беженцами

В Нидерландах на внеочередных парламентских выборах одержала победу ультраправа "Партия Свободы" (PVV) во главе со скандальным политиком Гертом Уилдерсом, которого уже СМИ окрестили "европейским Трампом". Он известен своей скандальной риторикой, а его Партия Свободы – голосованием против оказания помощи Украине. В своих выступлениях Уилдерс обещает решить проблему с мигрантами, критикует поставки оружия и не скрывает захвата Россией.

ТСН.ua вместе с нидерландскими политическими экспертами попытался разобраться, означает ли победа Вилдерса начало проблем для украинцев, потерю одного из ключевых союзников в войне против России и станет ли он для Украины еще одним Орбаном.

PVV рвутся к власти, но она еще далеко

Нижнюю и влиятельную палату парламента Нидерландов формируют 150 депутатов, которые в результате выборов будут представлять 15 партий. "Партия Свободы" после победы получит больше всего — 37 мест в новом созыве второй палаты, однако для формирования большинства этого недостаточно. Чтобы действительно прийти к власти Вилдерса, нужно собрать коалицию из по меньшей мере 76 парламентариев, а значит придется договариваться с прямыми конкурентами, которых беспощадно критиковал во время своей предвыборной кампании. В общем, распределение сил в парламенте будет выглядеть следующим образом.

Результаты выборов в Нидерландах, распределение мест во Второй палате парламента / Фото: uk.wikipedia.org

Недавно Вилдерс открыто заявил, что предлагает объединиться для формирования большинства с третьей на выборах партией VVD (ред. партия действующего премьера Рютте, которую на выборы вела Дилан Ешильгоз-Зегериус) и новообразованной правоцентристской партией NSC, занявшей четвертое место. Он периодически выходит с призывами к переговорам в СМИ и своих соцсетях.

Садясь за стол переговоров, Партии Свободы придется ослабить риторику и сбросить обороты, считает политический эксперт и доцент международных отношений Ляйденского университета Нильс ван Виллиген.

“После победы на выборах Уилдерс заявил, что его давние антиисламские позиции будут “временно заморожены”. Мы не знаем, что произойдет в будущем, но пока кажется, что Уилдерс готов поддерживать более умеренную политику, чтобы получить власть. Если он так продолжит, я думаю, есть большие шансы, что оно сможет сформировать правительство”, – заявил ван Виллиген в комментарии для ТСН.ua.

Лидер Народной партии за свободу и демократию (VVD) Дилан Ешильгоз-Зегериус ранее исключила возможность присоединения к потенциальной коалиции, в которой доминирует Уилдерс, однако заявила, что "может ее поддерживать со стороны".

Партия "Новый общественный договор" (NSC) Питера Омцигта также пока не готова вести переговоры по формированию большинства. Омцигт видит ”множество политических препятствий на пути достижения соглашения с PVV” и обратил особое внимание на разногласия по вопросу поддержки Украины.

В Нидерландах, в частности в СМИ, активно размышляли и над другим вариантом — коалиция "антиВилдерса", чтобы оставить того "за бортом". В таком случае переговоры об объединении будут еще сложнее, ведь договариваться придется правоцентристам с левоцентристами, имеющими совершенно разные взгляды на миграционную и экономическую политику Нидерландов.

Что будет с помощью Украины

Ранее Нидерланды заявили о готовности передать до 42 самолетов F-16, а в ноябре объявили о пакете военной помощи на сумму 2 млрд евро. Средства должны быть направлены на поставку боеприпасов, техническое обслуживание техники и вооружений и реконструкцию. Страна пока остается одним из ключевых доноров и союзников Украины в борьбе против российских захватчиков и, по мнению политических экспертов, в ближайшее время существенных изменений не произойдет, ведь решения уже приняты.

Премьер-министр Рютте уже пообещал еще 2 миллиарда евро в поддержку Украины в 2024 году. Маловероятно, что любое правительство (даже с членством PVV) откажется от этого обещания”, – сказал в комментарии нидерландский политолог Ганс Оверслот.

Что касается будущих поставок вооружения, то с этим могут возникнуть проблемы. PVV хотела бы прекратить отправку оружия в Украину, аргументируя это тем, что оружие должно быть зарезервировано для нидерландских вооруженных сил. Однако здесь, по словам Нильса ван Виллигена, скорее всего, придется идти на компромисс.

Уилдерс утверждал, что F16 является наступательным оружием и это может втянуть Нидерланды в войну. Однако существует широкая поддержка поставок оружия в парламенте также среди потенциальных партнеров по коалиции. Учитывая вероятность того, что Уилдерс отдаст приоритет своей внутриполитической повестке дня, маловероятно, что поставки оружия будут прекращены из-за его позиции. Возможно, будет достигнут компромисс и Нидерланды будут поставлять меньше оружия, но я не думаю, что материальная поддержка будет полностью упразднена, когда Уилдерс будет в правительстве”, – отметил ван Виллиген.

В своей предвыборной компании PVV не акцентировала свое отношение к России и войне в Украине. Это логично, ведь последний опрос в Нидерландах показал, что 58% респондентов готовы помогать Украине, пока ВСУ не выйдут на границы 1991 года. И такие настроения общества кардинально не совпадают с позицией Уилдерса, поэтому упор на этой теме мог бы забрать у него часть электората.

Ранее лидер PVV неоднократно попадал в скандальные ситуации критикуя НАТО или покидая зал заседаний во время выступления президента Украины Владимира Зеленского.

Это правда, что PVV благосклонно относится к России. Его партия голосовала против санкций против России и поставок оружия Украине. Он также отказался присутствовать на заседании парламента, на котором выступал президент Зеленский”, – комментирует Ван Виллиген.

Но пока, уверен эксперт, политически лидер PVV избрал в войне сторону Украины. Также он резко осудил российское вторжение, хотя и обвинил НАТО в «ляпах», из-за которых, по его словам, могло произойти вторжение: «До сих пор он был очень четким, признавая, какие бы ошибки не допустили в НАТО, они не могут оправдать вторжение России в Украине. Поэтому да, Вилдерс благосклонно относится к России, но не совсем неблагосклонно относится к Украине”.

Политические эксперты сходятся во мнении, что поддержка Украины вероятного правительства Уилдерса точно не будет столь мощной как сейчас, при Марке Рютте. Мол "на компромиссы придется идти всем партиям".

Стоит ли паковать чемоданы украинским беженцам

В течение почти двух лет полномасштабного вторжения в Нидерландах нашли убежище более 100 тысяч украинцев. Как пишет издание NOS, осенью 2023-го это количество начало резко расти. В последнее время все больше украинцев прибывает из других европейских стран, в частности, из Польши, поэтому уровень заполненности приютов для экстренного размещения достиг 99,3%.

Одним из основных тезисов Герта Уилдерса во время предвыборной кампании было "прекращение потока беженцев в страну". В большинстве своем это не касалось украинцев, ведь проблема с мигрантами в Нидерландах возникла еще задолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

Доцент международных отношений Ляйденского университета Нильс ван Виллиген подчеркнул, что Уилдерс победил на выборах частично благодаря своей антииммиграционной позиции, но его политическая партия традиционно нацелена на иммигрантов с исламским происхождением и украинцам, которые уже в Нидерландах не стоит волноваться.

“Несмотря на то, что Уилдерс (и его потенциальные партнеры по коалиции) хотят сократить иммиграцию, любые политические изменения будут ограничены международными договорами и политикой ЕС. Вероятно, потенциальные партнеры по коалиции не готовы идти так далеко, как Уилдерс, в плане антимиграционной политики. В общем, я ожидаю более жесткой позиции по иммиграции, но она не будет направлена особенно против украинской общины в Нидерландах”, – отметил ван Виллиген.

В будущем сложнее придется тем, кто только собирается переезжать в Нидерланды. Антимиграционная политика, скорее всего, будет нацелена на усложнение получения вида на жительство в стране.

"Возможно, новым украинским беженцам станет труднее или невозможно приехать в Нидерланды, но вряд ли те, кто уже здесь, будут вынуждены вернуться", — добавляет ван Виллиген.

По словам лидера PVV, коалицию в Нидерландах удалось бы сформировать через три недели, если бы с ним сели за стол переговоров. Но договариваться с Уилдерсом не торопится ни VVD, ни NSC. Одни и другие открыто заявляют о нежелании объединяться с партией-победительницей. Лидеры партий говорят о ключевых разногласиях как в формировании будущего правительства, так и в вопросах внутренней и внешней политики. Нидерландские эксперты признают, что сейчас проходят "торги за кресла", но чем они закончатся, пока прогнозировать не берутся.

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