Европейцы ищут ответ на российские "Кинжалы" и "Цирконы"

Европейский союз усиливает собственный оборонно-промышленный комплекс и в 2026 году планирует выделить 1 млрд евро на развитие оборонных технологий, в частности для противодействия гиперзвуковым угрозам.

Об этом сообщает Defense Express

«Особое внимание уделяется средствам противовоздушной и противоракетной обороны, способным отражать угрозы гиперзвукового типа, такие как российские комплексы „Кинжал“ и „Циркон“», — отмечают эксперты EDF.

Что финансирует Европейский оборонный фонд

Среди ключевых направлений инвестиций:

Разработка и модернизация основных боевых танков, включая технологии для нового поколения Leopard 2;

Морские дроны и беспилотные платформы для военно-морских сил;

РСЗО и другие средства огневой поддержки, разработанные для замены устаревших систем;

Технологии для новых истребителей, включая турбовентиляторные двигатели мощностью 25-35 кН и автоматическую дозаправку в воздухе;

Средства радиоэлектронной борьбы с искусственным интеллектом и загоризонтные РЛС для отслеживания гиперзвуковых аппаратов.

Финансовое распределение

68 млн евро направлено на системы противодействия гиперзвуковым ракетам и эндоатмосферные перехватчики;

125 млн евро выделено на модернизацию основных боевых танков;

25 млн евро — на разработку РСЗО, учитывая, что ЕС пока не имеет собственных серийных комплексов этого типа;

20-30 млн евро — на технологии будущего: искусственный интеллект, рои беспилотников и квантово защищенные сети.

Как отмечают аналитики, такая стратегия позволяет уменьшить зависимость от иностранного вооружения и усилить оборонное взаимодействие между странами ЕС.

Начиная с 2021 года, EDF инвестировал более 4 млрд евро в различные оборонные проекты, и ежегодно эта сумма растет. Кроме новых разработок, фонд также поддерживает закупку имеющегося вооружения через программу SAFE, обеспечивающую оперативную готовность армий ЕС.

«Цель — создать независимый и современный оборонный потенциал Европы, способный противодействовать любым современным угрозам», — комментируют в Defense Express.

Напомним, ранее мы писали о том, что Европейский Союз выделил Украине 90 млрд евро, которые являются безвозвратными и беспроцентными, на два последующих года. Их направят на нужды бюджета и обороны.