Европейцы ищут ответ на российские "Кинжалы" и "Цирконы"
ЕС выделяет 1 млрд евро на противодействие гиперзвуковым угрозам и новые танки.
Европейский союз усиливает собственный оборонно-промышленный комплекс и в 2026 году планирует выделить 1 млрд евро на развитие оборонных технологий, в частности для противодействия гиперзвуковым угрозам.
Об этом сообщает Defense Express
«Особое внимание уделяется средствам противовоздушной и противоракетной обороны, способным отражать угрозы гиперзвукового типа, такие как российские комплексы „Кинжал“ и „Циркон“», — отмечают эксперты EDF.
Что финансирует Европейский оборонный фонд
Среди ключевых направлений инвестиций:
Разработка и модернизация основных боевых танков, включая технологии для нового поколения Leopard 2;
Морские дроны и беспилотные платформы для военно-морских сил;
РСЗО и другие средства огневой поддержки, разработанные для замены устаревших систем;
Технологии для новых истребителей, включая турбовентиляторные двигатели мощностью 25-35 кН и автоматическую дозаправку в воздухе;
Средства радиоэлектронной борьбы с искусственным интеллектом и загоризонтные РЛС для отслеживания гиперзвуковых аппаратов.
Финансовое распределение
68 млн евро направлено на системы противодействия гиперзвуковым ракетам и эндоатмосферные перехватчики;
125 млн евро выделено на модернизацию основных боевых танков;
25 млн евро — на разработку РСЗО, учитывая, что ЕС пока не имеет собственных серийных комплексов этого типа;
20-30 млн евро — на технологии будущего: искусственный интеллект, рои беспилотников и квантово защищенные сети.
Как отмечают аналитики, такая стратегия позволяет уменьшить зависимость от иностранного вооружения и усилить оборонное взаимодействие между странами ЕС.
Начиная с 2021 года, EDF инвестировал более 4 млрд евро в различные оборонные проекты, и ежегодно эта сумма растет. Кроме новых разработок, фонд также поддерживает закупку имеющегося вооружения через программу SAFE, обеспечивающую оперативную готовность армий ЕС.
«Цель — создать независимый и современный оборонный потенциал Европы, способный противодействовать любым современным угрозам», — комментируют в Defense Express.
Напомним, ранее мы писали о том, что Европейский Союз выделил Украине 90 млрд евро, которые являются безвозвратными и беспроцентными, на два последующих года. Их направят на нужды бюджета и обороны.