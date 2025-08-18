Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Дональд Трамп / © Associated Press

Европейские лидеры активно инструктируют президента Украины Владимира Зеленского, как избежать «раздражения» президента США Дональда Трампа во время встречи и разговора в Белом доме 18 августа, который должен определить дальнейшую судьбу войны.

Об этом пишет Daily Mail.

Зеленского в Вашингтоне сопровождают премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александер Стубб. К переговорам присоединятся также генсек НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ожидается, что президенты США и Украины встретятся тет-а-тет в течение часа, после чего начнутся более широкие переговоры Трампа с европейскими лидерами.

В Европе обеспокоены, что Трамп может использовать встречу для давления на Зеленского с требованием согласиться на условия президента России Владимира Путина, среди которых — отказ от Донбасса и Крыма, а также от перспективы вступления Украины в НАТО.

Впрочем, Зеленский уже четко дал понять, что уступать территории не собирается, даже несмотря на заявление Трампа о необходимости «обмена землями» для прекращения войны. Это создает напряженный фон для очередного контакта двух лидеров, отношения которых всегда оставались прохладными.

Европейских политиков, которые летят в Вашингтон, в СМИ уже назвали «группой поддержки» Зеленского после его непростой встречи с Трампом в начале 2025 года.

Заявления Трампа после встречи с Путиным и реакция Зеленского

Несмотря на попытки наладить отношения, на прошлой неделе американский президент возмутил Киев, когда на переговорах на Аляске продемонстрировал чрезмерную приверженность Путину. А накануне нынешних переговоров Трамп еще больше поднял градус, заявив, что Зеленский «может закончить войну с Россией почти мгновенно, если захочет». Президент США также подтвердил, что не поддержит вступление Украины в НАТО, и подчеркнул, что Крым «никогда не вернется».

В своем обращении в соцсети X Зеленский ответил, что «Россия должна закончить эту войну, которую сама начала». Он надеется, что совместная с США и европейскими друзьями сила заставит РФ идти к настоящему миру.

«Мы все стремимся завершить войну быстро и надежно. И мир должен быть длительным. Не таким, как когда-то, когда Украину заставили отдать Крым и часть Донбасса, а Путин просто использовал это как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине в 1994 году дали так называемые «гарантии безопасности», которые не сработали. Конечно, Крым тогда нельзя было отдавать — так же, как украинцы не отдали Киев, Одессу или Харьков после 2022-го. Украинцы борются за свою землю и независимость. Сейчас наши военные имеют успехи в Донецкой и Сумской областях. Я уверен, что мы защитим Украину, эффективно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всем американцам и каждому партнеру и союзнику за поддержку и бесценную помощь», — говорится в заявлении Зеленского.

Что будет на встрече Трампа и Зеленского?

Накануне встречи Стармер и президент Украины провели переговоры в Лондоне, а вместе с Макроном еще и возглавили онлайн-встречу «коалиции желающих». По итогам этих обсуждений французский президент подчеркнул, что союзники «выступят единым фронтом» в Белом доме.

По информации дипломатов, Трамп может настаивать, чтобы Зеленский согласился на полный контроль России над Донецкой и Луганской областями. Взамен Путин якобы готов отвести войска с других территорий и принять гарантии безопасности для Украины, подобные пятой статье НАТО.

Европейские лидеры отмечают: только Украина должна решать, каким будет окончание войны.

После переговоров с Путиным на Аляске Трамп, похоже, отказался от идеи простого перемирия, заявив о необходимости долгосрочного соглашения. Однако госсекретарь США Марко Рубио признал, что «до соглашения еще далеко». Он предупредил, что Россию ждут «дополнительные последствия», если она откажется от мира, хотя и сомневается, что новые санкции заставят Путина сесть за стол переговоров.

В свою очередь Зеленский подчеркнул, что «сначала надо прекратить огонь, а потом быстро работать над окончательным соглашением».

Британский министр правительства Стивен Киннок заявил, что Зеленского нельзя заставлять подписывать мирные договоренности, если они не отвечают интересам Украины. По его словам, во время встречи в Белом доме у Стармера будут три ключевые задачи:

подчеркнуть, что любые решения относительно территории Украины возможны только с согласия Киева;

донести, что путь Украины в НАТО и гарантии безопасности не могут диктовать другие страны;

подтвердить, что британцы стоят рядом с украинцами, как это уже было во время приема украинских беженцев.

Заметим, по данным Bloomberg, во время встречи с Трампом 18 августа Зеленский планирует выяснить детали российских требований о прекращении войны, обсудить возможность проведения трехсторонних переговоров и призвать к усилению санкций против РФ. В то же время представители делегации ЕС хотят получить четкий ответ, какие именно гарантии безопасности США готовы предоставить Украине, а также возможен ли прямой диалог Зеленского с Путиным при американском посредничестве.

Стоит напомнить, что после встречи с Путиным и накануне переговоров с украинским президентом Трамп заявил: Киев должен быть готовым отказаться от части территорий.