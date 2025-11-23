Флаги

Европейский Союз и Соединенное Королевство впервые примут участие в высокоуровневых переговорах о предложенном Дональдом Трампом мирном плане для Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

К процессу примут также ведущие представители систем национальной безопасности Франции и Германии. Начавшиеся в воскресенье в Швейцарии переговоры проведут на уровне советников по национальной безопасности.

Европейский Союз на встрече будет представлять Бьорн Зайберт – руководитель кабинета президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен. От Европейского Совета примет участие Педру Лоурти, главный советник ее президента Антониу Средства.

Участие европейских партнеров станет важным сигналом для Киева, поскольку Украина и ее союзники ранее выражали обеспокоенность тем, что были отстранены от обсуждения мирной инициативы американской администрации.

По информации издания, европейские представители будут настаивать на корректировке предложений команды Трампа — прежде всего о возможности передачи России части территорий на Донбассе. ЕС предлагает отталкиваться от действующей линии столкновения, но лишь как от временного решения для начала диалога, а не окончательного урегулирования.

Украина и ее союзники категорически отвергают идею любых территориальных уступок под давлением, подчеркивая, что подобные решения лишь привлекли бы Владимира Путина к дальнейшей агрессии против соседних государств.

В субботу, 22 ноября, президент Зеленский подчеркнул, что на переговорах с партнерами Украины по шагам, необходимым для окончания войны, украинская делегация будет защищать национальные интересы.

В «мирном плане» Трампа, состоящего из 28 пунктов, говорится, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса , включая неоккупированные территории.

Как сообщает The Guardian, американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что они планируют заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение в ближайшие дни.

Издание Bloomberg сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается до 27 ноября переписать мирный план США вместе с лидерами Европы.