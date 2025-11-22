Европу накроют "катаклизмы", если она не создаст военный союз с Украиной - эксперт

Война в Украине / © Associated Press

В НАТО фактически признали безысходность в российско-украинской войне. Без решительного вмешательства Европы ситуация может развиваться по двум крайне неблагоприятным сценариям.

Об этом рассказал военный и политический аналитик Алексей Копытько.

Первый сценарий есть истощение. Силы Украины для эффективной борьбы с агрессией РФ могут иссякнуть.

Второй — прекращение сопротивления. На фоне множества потерь в украинском обществе может созреть решение о прекращении сопротивления.

Эксперт отмечает, что в случае такого развития событий на Европу обрушатся масштабные катаклизмы, с которыми она просто не сможет справиться.

Копытько подчеркивает, что европейские политики понимают важность и выгоду украинского военного бастиона для собственной обороны.

Ранее, например, глава шведской дипломатии Мария Мальмер Стенергард заявляла, что инвестиции в украинское сопротивление значительно выгоднее вложений в российские энергоносители.

Однако, несмотря на экстремальную ситуацию на фронте, пункты мирного плана США для Украины были подвергнуты критике в среде европейских политиков.

Для выхода из текущего тупика Копытько считает необходимым формирование военного союза, в котором европейские страны возьмут на себя не только часть расходов, но и риски.

Он предлагает два конкретных, решительных шага, которые могут перевести Европу в режим союзничества с Украиной:

Обращение российских активов на оборону Европы путем усиления Украины и блокады российского экспорта углеводородов через Балтику.

Быстрое решение: Эксперт считает, что второе вообще делается «в один клик».

Если Европа до 25 ноября примет такие решения, Украина получит доводы и после 27 ноября будет работать как де-факто ключевой элемент коллективной обороны. Трамп будет вынужден с этим учитывать.

И напротив. Если согласованные предложения европейских лидеров будут стилистически безупречны, но декоративны по масштабу и влиянию в данный момент, дальше все предсказуемо.

Копытько подытоживает: «Или Европа переходит в режим союзничества с Украиной. Или Трамп с Путиным рано или поздно добьются своих (разных) целей». Если Европа примет такие решения, Трамп будет вынужден с этим считаться и Украина де-факто получит ключевой элемент коллективной обороны.

Напомним, европейские союзники Украины выступили против ключевых положений «мирного плана» Дональда Трампа и настаивают на изменении не менее четырех пунктов документа. Наибольшее беспокойство вызывают предложения по признанию российского контроля над Донецкой областью и Крымом, сокращению украинской армии и возможности размораживания российских активов.

В Европе отмечают, что границы не могут меняться силой, а какие-либо гарантии от Кремля не являются надежными.