Евросоюз без обсуждения продлил санкции против России из-за невыполнения Минских соглашений

С 2014 года действие санкций ежегодно продолжается.

Совет Европейского Союза до 31 января 2022 года продлил санкции в отношении отдельных секторов экономики России, которые были введены из-за российской агрессии в Украине.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

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Сообщается, что решение было принято по итогам оценки выполнения Минских соглашений, которые РФ не выполняет в полном объеме.

"В свете того, что эти соглашения не выполняются Россией в полном объеме, лидеры ЕС единогласно приняли решение о продлении экономических санкций, действующих в отношении страны", — говорится в заявлении.

Совет ЕС напомнил, что экономические санкции впервые были введены 31 июля 2014 в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Они были усилены в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года Европейский Совет связал их продолжительность с полным выполнением Минских соглашений.

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Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний. Запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов оборонного назначения, устанавливается запрет на товары двойного назначения для использования в военных целях или для конечных пользователей военного назначения в России.

Санкции еще больше ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе. Например, при добыче и разведке нефти.

Кроме экономических санкций, ЕС ввел различные типы мер на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя и умышленную дестабилизацию Украины. Это, в частности дипломатические меры, индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения путешествий) и конкретные ограничения экономических отношений с Крымом и Севастополем.

Как сообщалось, 25 июня на саммите Евросоюза в Брюсселе было принято решение о продлении экономических санкций против России еще на пол года.

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