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Евросоюз готовит новый санкционный удар по энергетике и банкам России – Politico
Новые санкции ЕС против РФ коснутся энергетики и банков.
Европейская комиссия сегодня представит новый, 18-й пакет санкций против России. Ограничения будут касаться экспорта энергоносителей и деятельности банков, через которые Кремль опрокидывает средства за границу.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.
Санкции в преддверии саммита G7
По данным трех чиновников ЕС, говоривших на условиях анонимности, решение будет объявлено до конца дня. Новый пакет направлен в частности на компании, связанные с Северным потоком в Балтийском море, а также на финансовые учреждения, помогающие обходить ограничения.
Санкции совпадают по времени с подготовкой к саммиту G7 в Канаде, который начнется в эти выходные. В нем примут участие лидеры Украины, Индии, Бразилии и Мексики.
"В первую очередь, мы сосредоточены на санкциях против российской энергетики и на истощении источников финансирования России", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе.
ЕС ищет поддержки США
Брюссель стремится согласовать действия с Вашингтоном, чтобы усилить давление на Россию. Недавно сенатор США Линдси Грэм предложил ввести 500% тариф на импорт российского ископаемого топлива для закупающих его стран.
Еврокомиссия заявила о поддержке этой инициативы "собственными мерами", хотя маловероятно, что ЕС полностью поддержит американский сценарий. Белый дом официально не поддержал идею повышения тарифов.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет блокировать какие-либо санкции Европейского Союза против России, если они будут вредить национальным интересам.