Евросоюз и США призвали Китай повлиять на Россию, чтобы она прекратила агрессию против Украины

США и ЕС готовы выстраивать конструктивные и стабильные отношения с Китаем.

Евросоюз и Соединенные Штаты призвали власти Китая воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы та закончила войну против Украины.

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Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС-США.

"Мы призываем Китай надавить на Россию, чтобы она остановила свою агрессивную войну и немедленно, полностью и безусловно вывела свои войска из Украины. Мы призываем Китай поддержать широкий, справедливый и длительный мир, на основе территориальной целостности и принципов и целей Хартии ООН, включая путем прямого диалога с Украиной", – говорится в документе.

США и ЕС также заявили о готовности развивать конструктивные и стабильные отношения с Китаем.

"Необходимо сотрудничать с Китаем, учитывая его роль в международном сообществе и размере экономики, в решении глобальных вызовов и в вопросах, представляющих взаимный интерес. Мы призываем Китай взаимодействовать с нами, в том числе на международной арене, в таких сферах как климатический кризис и кризис биологического разнообразия, решение проблем долговой устойчивости и финансовых потребностей наиболее уязвимых стран, глобальное здоровье и готовность к пандемиям, макроэкономическая стабильность и т.д.", — отмечается в совместном заявлении лидеров Соединенных Штатов и Европейского Союза.

Напомним, ранее сообщалось, что расследование повреждения газопровода Balticconnector в Балтийском море, соединяющего Финляндию с Эстонией, сосредоточено на роли китайского контейнеровоза NewNew Polar Bear.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидер КНР Си Цзиньпин предлагает "старому другу" Путину строить "новый мировой порядок".

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