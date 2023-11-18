Евросоюз может отложить начало переговоров о членстве Украины — Reuters

Также в ЕС не могут прийти к согласию по выделению Украине 50 миллиардов евро помощи.

РешениеЕвропейского Союза о начале переговоров о членстве с Украиной, которое должно быть принято в декабре этого года, находится под угрозой.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Источник агентства сообщил, что последние дискуссии ЕС по дальнейшей поддержке Киева были "проверкой реальности".

"Лидеры... осознают, что это достаточно дорого (предоставление 50 млрд). Мы не можем позволить Украине обанкротиться, для нас это не вариант. Но это нелегко", — рассказал чиновник знакомый с ситуацией.

Кроме того, собеседник сообщил, что решение о начале официальных переговоров о членстве Украины в ЕС также может убить отложенное. Источник сообщает, что категорически против такого решения выступает Венгрия.

Некоторые лидеры Евросоюза предложили вернуться к обсуждению этого вопроса уже в марте 2024 года после очередной оценки Еврокомиссии по выполнению Украиной остальных условий.

Кроме того, чиновник сообщил, что другие члены блока также все чаще задают вопрос о будущем войны после того, как их надежды на украинское контрнаступление не оправдались.

"Может быть, у нас были слишком высокие ожидания? Будем ли мы продолжать поддерживать Украину финансово, военно? Имеем ли мы для этого возможности? Уверены ли мы, что США будут следовать за нами в течение следующих лет?", – говорит он.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз не сможет поставить Украине миллион снарядов до марта 2024 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что венгерский министр предлагает ЕС разработать стратегию в случае проигрыша Украины в войне против России.

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