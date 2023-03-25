Евросоюз настаивает на разговоре Си Цзиньпина с Зеленским — СМИ

В ЕС настаивают, чтобы президент Китая Си Цзиньпин поговорил с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Евросоюз поддерживает переговоры главы КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским и настаивает на таком диалоге.
Об этом пишет Financial Times.
Издание со ссылкой на европейского чиновника сообщает, что блок хочет, чтобы Си провел разговор с Зеленским так же, как он пообщался с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Мы считаем положительным то, что Китай, по крайней мере, участвует... Мы настаиваем, и раньше настаивали на том, чтобы они делали это в обоих направлениях — и с Россией, и с Украиной", — заявил чиновник.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не получал предложений по переговорам с лидером Китая Си Цзиньпином.
Кроме того, лидер Китая Си Цзиньпин проигнорировал просьбу президента США Джо Байдена о телефонном разговоре.
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