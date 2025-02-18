Евросоюз не будет отменять санкции против РФ, несмотря на политику администрации Трампа

Для Евросоюза важно держать в центре внимания последствия войны РФ против Украины и их влияние на европейскую экономику.

Политика администрации президент Соединенных Штатов Дональда Трампа по поводу санкций против РФ не будет никоим образом влиять на Евросоюз, который не собирается отменять ограничения против Москвы.

Об этом сообщил еврокомиссар по экономике и производству, имплементации и упрощению Валдис Домбровскис, передает Укринформ.

"Я думаю, очень очевидно, что, исходя из действий администрации (президента США – ред.) Трампа, для ЕС будет необходимо в большей степени самостоятельно решать вопросы, связанные с безопасностью. Это также касается санкционной политики. Как вы знаете, работа над подготовкой 16-го пакета санкций (против России)".

Домбровскис отметил, что для Евросоюза важно держать в центре внимания последствия войны РФ против Украины и их влияние на европейскую экономику.

"Очевидно, что Евросоюзу необходимо наращивать свой ответ, как относительно усиления оборонных расходов и оборонных способностей ЕС, так и в измерении оказания необходимой помощи для Украины. Поэтому со стороны Еврокомиссии мы сейчас работаем над тем, чтобы предоставить большую гибкость для оборонных расходов в рамках фискальных правил ЕС к дополнительному рассмотрению".

Ранее сообщалось, что Трамп готов удвоить санкции против России, чтобы вынудить прекратить войну.

Мы ранее информировали, что США ввели санкции против прокурора МКС, выдавшего ордер на арест Путина.

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