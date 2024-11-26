Евросоюз не обеспечил Украину всем необходимым для защиты от агрессии РФ — Боррель

Украина получает финансовую, гуманитарную и военную поддержку Евросоюза.
СтраныЕвросоюза не смогли обеспечить Украину достаточным ресурсом для защиты от российской агрессии.
Такое мнение высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он отметил, что Украина получает финансовую, гуманитарную и военную поддержку от Евросоюза, но она недостаточно для защиты от постоянных воздушных атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.
"Зима обещает быть очень суровой для украинцев, с массовыми отключениями электроэнергии. Мы также не смогли оказать достаточную поддержку Украине, в частности, боеприпасами, чтобы она смогла предотвратить дальнейшее продвижение российской армии на Донетчине, не говоря уже о возвращении утраченных территорий", — подчеркнул Боррель. .
Кроме того, Боррель напомнил слова политолога Ивана Крастева, который заявил о разнице между пробуждением и вставанием с постели, чтобы действовать: "И кажется, что многие в Европе, безусловно, были разбужены агрессией Путина против Украины, но еще не встали с постели" .
Напомним, ранее сообщалось, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Украина считается чрезвычайно ценной страной в Европе, что может повлиять на решение США помочь ей в войне.
Кроме того, мы ранее информировали, что в США убеждены, что КНДР может получить от РФ технологии для производства ракет и подлодок.
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