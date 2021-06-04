Евросоюз официально запретил беларусским авиакомпаниям летать над Европой

В частности ограниченный доступ к аэропортам ЕС для беларусских перевозчиков всех видов.

Европейский Союз официально запретил беларусским авиакомпаниям летать в своем авиапространстве и приземляться в аэропортах ЕС.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

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"Итак, государства-члены ЕС должны будут отказать в посадке, вылете или перелете через свои территории любым воздушным судам, которые эксплуатируются беларусскими авиаперевозчиками, в том числе как маркетинговые перевозчики", — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение принято в соответствии с выводами Совета ЕС за 24-25 мая. Тогда главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая как угрозу авиационной безопасности. В ЕС также осудили задержания в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софию Сапегу.

Отметим, по данным Европейского агентства по управлению воздушным движением (Eurocontrol), около 400 гражданских самолетов ежедневно летают над Беларусью. 300 — осуществляют перелеты через страну, из которых около 100 принадлежат авиакомпаниям ЕС или Великобритании. А беларусская национальная авиакомпания "Белавиа" летала из Беларуси примерно в 20 аэропортов в Европе. Среди них — Хельсинки, Амстердам, Милан, Варшава, Берлин, Париж и Рим.

Напомним, как сообщал журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, решение начнет действовать от полуночи 5 июня.

В то же время Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов из Минска в оккупированный Крым. Как говорит самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вопрос, как попасть беларусам в Крым, он обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным и соответствующим ведомствам уже поручено проработать вопрос об открытии авиарейсов из Беларуси в аннексированного Россией Крым.

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