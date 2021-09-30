Евросоюз планирует предложить визовые ограничения для чиновников режима Лукашенко

Санкции не коснутся простых граждан.

В Европейском Союзе собираются усилить визовый режим для белорусских чиновников и чиновников.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 30 сентября.

Следует заметить, что даже владельцам дипломатических паспортов получить визу в Евросоюзе будет значительно сложнее. Зато в Брюсселе уверяют: усиление визового режима не затронет белорусов, которые не связаны с режимом Александра Лукашенко.

В Еврокомиссии говорят, что это реакция на действия белорусских властей, которая вызвала миграционную кризис на восточных границах Евросоюза. К слову, с начала лета в Польшу, Литву и Латвию из Беларуси попало рекордное количество нелегалов. В ЕС отмечают, что по сути белорусские власти обманывает мигрантов: приглашает их к себе и дает надежду, что из страны они легко могут попасть в ЕС.

Новости мира: в ЕС собираются ужесточить визовый режим для белорусских должностных лиц и чиновников

Как сообщалось, Европейский союз начал работу над пятым пакетом санкций против режима Александра Лукашенко. На этот раз ограничения появились из-за использования Минском мигрантов как инструмента против Запада. В Евросоюзе это называют пренебрежением международными нормами.

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