Евросоюз планирует включить Украину в "военный Шенген"

Европейский Союз / © Getty Images

Реклама

Европейский Союз планирует интегрировать Украину в свои оборонные проекты, в частности «военный Шенген» и общеевропейскую сеть военной мобильности. Эти инициативы создаются для того, чтобы повысить оперативность передвижения войск и техники по континенту.

Об этом сообщила высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас, пишет ЕП

В ЕС заявили, что Украину планируют интегрировать в общеевропейскую систему военной мобильности.

Реклама

«Мы хотим расширить коридоры военной мобильности на Украину. Это стало бы гарантией безопасности, что означает, что мы могли бы оказывать более быструю поддержку в случае необходимости», — рассказала она.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты предупреждают, что переброска войск к российской границе может занять более месяца из-за недостаточной готовности Европы. В ответ ЕС начинает масштабную модернизацию оборонной инфраструктуры.