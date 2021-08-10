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Евросоюз поддержал введение США, Канадой и Великобританией новых санкций против Беларуси

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Евросоюз поддержал введение США, Канадой и Великобританией новых санкций против Беларуси

Associated Press

Давление на режим Лукашенко будут продолжать до тех пор, пока все политические заключенные не будут освобождены.

Европейский Союз поддержал введение Соединенными Штатами Америки, Канадой и Великобританией новых санкций в отношении Беларуси

Об этом сообщается в распространенном заявлении внешнеполитической службы сообщества.

"ЕС действует в унисон с США, Канадой и Великобританией, поддерживая народ Белоруссии. Мы продолжим оказывать давление на режим Лукашенко до тех пор, пока все политические заключенные не будут освобождены, в Беларуси не начнется осмысленный диалог и не состоятся свободные и независимые выборы", — говорится в сообщении.

Ранее США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Белоруссии. ЕС объявил об аналогичных рестрикциях в июне этого года. Помимо этого, Евросоюз ввел четыре пакета запретительных мер в отношении руководства страны, включая Лукашенко и членов его семьи. В мае ЕС также запретил белорусским авиаперевозчикам совершать полеты в воздушном пространстве сообщества.

Напомним, акции протеста в Беларуси начались после выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020-го. Белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Силовики жестоко разгоняли людей, применяли силу, массово арестовывали.

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