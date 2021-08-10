Евросоюз поддержал введение США, Канадой и Великобританией новых санкций против Беларуси

Давление на режим Лукашенко будут продолжать до тех пор, пока все политические заключенные не будут освобождены.

Европейский Союз поддержал введение Соединенными Штатами Америки, Канадой и Великобританией новых санкций в отношении Беларуси.

Об этом сообщается в распространенном заявлении внешнеполитической службы сообщества.

"ЕС действует в унисон с США, Канадой и Великобританией, поддерживая народ Белоруссии. Мы продолжим оказывать давление на режим Лукашенко до тех пор, пока все политические заключенные не будут освобождены, в Беларуси не начнется осмысленный диалог и не состоятся свободные и независимые выборы", — говорится в сообщении.

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Ранее США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Белоруссии. ЕС объявил об аналогичных рестрикциях в июне этого года. Помимо этого, Евросоюз ввел четыре пакета запретительных мер в отношении руководства страны, включая Лукашенко и членов его семьи. В мае ЕС также запретил белорусским авиаперевозчикам совершать полеты в воздушном пространстве сообщества.

Напомним, акции протеста в Беларуси начались после выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020-го. Белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Силовики жестоко разгоняли людей, применяли силу, массово арестовывали.

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