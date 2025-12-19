- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 583
- Время на прочтение
- 1 мин
Евросоюз принял масштабное решение: €90 миллиардов для поддержки Украины
Европейский Союз принял решение о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.
Лидеры Европейского Союза согласовали решение о предоставлении Украине финансовой поддержки на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Такое заявление сделал президент Европейского совета Антониу Кошта.
Об этом Кошта написал в соцсети X.
По словам Средства, соответствующее решение было принято и теперь начнется его имплементация. Он подчеркнул, что «мы взяли на себя обязательства и выполнили их».
Финансирование предусмотрено в форме беспроцентного кредита, обеспечивающего военные и бюджетные нужды Украины в течение двух лет. По данным немецкого канцлера Фридриха Мерца, эти средства достаточно для покрытия ключевых расходов в 2026–2027 годах.
Отмечается, что замороженные российские активы будут оставаться заблокированными, а Украина обязуется возвращать ссуду только после получения репараций от России — если они будут выплачены.
Это решение стало ключевым итогом саммита ЕС, где обсуждались вопросы использования замороженных российских активов в пользу Украины и механизмы их потенциального привлечения в будущем.