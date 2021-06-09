Евросоюз продлил запрет на инвестиции в Крыму еще на год — журналист

В частности увеличивается запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя.

Послы стран Евросоюза утвердили продление запрета на инвестирование в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк на своей странице в Twitter.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" для продления запрета ЕС на инвестиции в Крыму еще на год", — написал Джозвяк. По его словам, окончательно решение утвердят на Совете ЕС в ближайшие дни.

EU ambassadors have given green light to prolong the EU's investment ban on #Crimea for another year. should be rubber-stamped in the coming days. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 9, 2021

Пакет санкций предусматривает запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь, а также туристические услуги в Крыму или Севастополе, в частности, европейские круизные суда не могут заходить в порты на Крымском полуострове, кроме случаев чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 20 октября 2020 Европейский Союз согласовал персональные санкции против физических лиц и предприятий Российской Федерации по железнодорожному сообщению с оккупированным Крымом. Россия построила железную дорогу на оккупированный полуостров Керченским мостом.

29 марта Канада ввела новые санкции против двух россиян и четырех компаний, причастных к незаконной аннексии Крыма. Санкции введены в ответ на систематическое игнорирование Россией призывов международного сообщества прекратить нарушение территориальной целостности Украины.

Вслед за Канадой Австралия ввела санкции в отношении одного физлица и четырех компаний из России в связи со строительством моста через Керченский пролив.

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