Евросоюз прокомментировал обыски у руководителя ОП Ермака

Андрей Ермак.

Европейский Союз будет "очень внимательно следить" за ситуацией в Украине, связанной с обысками НАБУ у руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом заявила спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, сообщает The Guardian.

Отмечается, что Европейская комиссия осторожно отреагировала на сообщения из Киева относительно обысков у украинского чиновника. По ее словам, действия НАБУ и САП "свидетельствуют о том, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу".

В свою очередь, представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что расследование «точно показало, что антикоррупционные органы действительно существуют и им разрешено функционировать». Он напомнил, что борьба с коррупцией "является ключевой" для возможности Украины вступить в ЕС.

"Мы в дальнейшем будем очень внимательно следить за ситуацией", - добавил он.

В комментарии "РБК.Украина" Мерсье подчеркнул, что позиция Европы хорошо известна. Да, говорит он, любые расследования показывают, что антикоррупционные органы действуют и имеют разрешение на деятельность в Украине.

Как сообщалось, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал обыски у Андрея Ермака. По словам польского политика, стратегия Варшавы по поддержке Украины остается неизменной. Однако он отметил "необходимость прозрачности антикоррупционной политики в Украине".

Напомним, утром 28 ноября стало известно, что квартиру Андрея Ермака в правительственном районе обыскивают сотрудники НАБУ и САП. В бюро отметили, что следственные действия санкционированы и производятся в рамках расследования. Сама Ермак сделал заявление после сообщений в медиа о действиях антикоррупционных органов, в котором подчеркнул, что будет способствовать следственным действиям.