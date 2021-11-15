Евросоюз расширит санкции против Беларуси: кто попадет под европейские ограничения

Евросоюз расширит санкции против Беларуси: кто попадет под европейские ограничения

Штрафные меры будут применены к любому, участвующему в перевозке мигрантов в Беларусь.

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 15 ноября, расширят санкции против Беларуси.

Штрафные мероприятия будут распространены на авиакомпании и туристические агентства, которые, вероятно, причастны к переправке мигрантов в границы Беларуси с ЕС, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жосеп Боррель, — информирует DW.

"Мы дадим "зеленый свет" расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, чтобы штрафные меры могли быть применены к любому, участвующему в перевозке мигрантов в эту страну", — сказал Боррель в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche.

По словам главы европейской дипломатии, под санкции – визовые запреты и блокирование активов – могут попасть руководители авиакомпаний и туристических агентств. Под санкциями могут оказаться и около 30 белорусских чиновников, вероятно, причастных к критической ситуации с мигрантами на границе.

В преддверии двух дипломатов сообщили агентству Reuters, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Минского международного аэропорта, чтобы усложнить авиакомпаниям переправку мигрантов в Беларусь.

Брюссель обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в умышленном провоцировании миграционного кризиса – как мести за введенные ранее санкции против страны. Под санкциями находится и сам Лукашенко – за жестокое подавление демократических протестов в Беларуси. На какие-либо новые штрафные меры он угрожает перекрытием транзита газа в Европу.

Напомним, ранее десятки нелегальных мигрантов штурмом взяли белорусско-польскую границу. Часть мигрантов была задержана и передана пограничникам.

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