Евросоюз согласовал дату полного отказа от газа из России

Евросоюз

Совет ЕС и Европарламент согласовали предварительную политическую договоренность по новому регламенту, который устанавливает механизм поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Если документ окончательно одобрят, полный запрет вступит в силу до конца 2027 года.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европейского Союза.

Этот регламент является ключевой частью инициативы REPowerEU, которая должна укрепить энергетическую независимость Евросоюза. В документе закрепляется юридически обязательный полный запрет на импорт российского газа — как трубопроводного, так и сжиженного (СПГ).

Для долгосрочных контрактов на поставку трубопроводного газа конечный срок отказа установлен на 1 ноября 2027 года, для СПГ — на 1 января 2027 года. Краткосрочные контракты, заключенные до июня 2025-го, будут действовать с переходным периодом: запрет СПГ начнется 25 апреля 2026 года, а трубопроводного газа — 17 июня 2026 года.

Контролировать соблюдение ограничений позволит новый механизм предварительного разрешения на импорт: по российскому газу данные нужно будет подавать минимум за месяц до поставки. Любые изменения в действующие контракты будут разрешаться только по техническим причинам и не смогут увеличивать объемы импорта. Нарушение правил будет караться штрафами для компаний и физических лиц.

Страны-члены ЕС также будут обязаны готовить национальные планы диверсификации поставок. Аналогичное требование планируют распространить и на государства, которые все еще покупают российскую нефть. Еврокомиссия намерена предложить законодательную инициативу по прекращению импорта нефти из РФ также до конца 2027 года.

«Это большая победа для нас и для всей Европы. Мы должны положить конец зависимости ЕС от российского газа, и его полный запрет в ЕС является важным шагом в этом направлении», — подчеркнул министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард.

Предварительное политическое соглашение должно пройти официальное утверждение Советом ЕС и Европарламентом, после чего регламент вступит в силу.

Напомним, в октябре послы стран ЕС согласовали план поэтапного отказа от импорта нефти и газа из России до 2028 года, чтобы лишить Кремль финансирования войны. Инициативу поддержало большинство государств, хотя Венгрия и Словакия, которые зависят от российских энергоносителей, критиковали ее. Эти страны будут обязаны подготовить национальные планы отказа.