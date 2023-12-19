Евросоюз уже начал работу над 13-м пакетом санкций против России — ОП

Киев уже направил свои предложения Еврокомиссии по поводу новых санкций.

Страны Европейского союза уже начали работу над 13-м пакетом санкций против России за ее агрессию против Украины.

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Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Совершенно точно — работа над 13-м пакетом санкций для России уже началась. Со своей стороны мы довели до Европейской комиссии свои предложения. Во время разговора президента Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляен мы уже знали, что не войдет в 12-й пакет санкций. Мы просили не забывать их о тех позициях, если речь идет о секторальных санкциях", — сказал Жовква.

По его словам, кроме секторальных санкций также ожидается больше персональных ограничений, которые будут касаться пропагандистов и деятелей культуры РФ, которые поддерживают войну против Украины, но в то же время продолжают свободно путешествовать по странам Евросоюза.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз хочет продлить льготный период для импорта стали из РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина приостановила пребывание Raiffeisen Bank в списке спонсоров войны.

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