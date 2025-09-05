Евросоюз в ООН: реальные переговоры о мире в Украине возможны только после полного прекращения огня

Флаги Евросоюза / © Associated Press

Европейский Союз продолжает выступать единым фронтом для поддержки Украины в противостоянии с российской агрессией. При этом в Брюсселе подчеркивают, что для любых реальных мирных переговоров требуется, прежде всего, полное прекращение огня.

Об этом заявил постоянный представитель ЕС при ООН Ставрос Ламбринидис, выступая на Генеральной ассамблее Организации, передает корреспондент Укринформа.

«Европейский Союз единственный в своей безоговорочной поддержке Украины, героически противостоящей агрессии РФ и ее неоколониалистическим целям — единственной настоящей первопричине этой войны», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что ЕС решительно осуждает неспровоцированную агрессию России, которая является грубым нарушением международного права и Уставом ООН.

«По этой причине агрессия РФ должна быть осуждена всеми государствами-членами ООН без колебаний или двусмысленностей», — подчеркнул Ламбринидис.

Представитель ЕС особо подчеркнул, что ни одно захваченное силой территориальное приобретение не может признаваться законным.

«Крым, Севастополь, Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон — это Украина. ЕС решительно отвергает и никогда не признает так называемые „выборы“, организованные Россией на оккупированных территориях, а также их результаты», — заявил он.

По словам Ламбринидиса, любое умаление реакции мирового сообщества на действия России лишь подрывает международный порядок и стимулирует новые акты агрессии в других регионах.

«Полное и безусловное прекращение огня лучше создаст надлежащие условия для реальных переговоров. Как никогда раньше, членам ООН необходимо усилить давление на Россию, чтобы она остановила убийства и наконец-то начала содержательный диалог», — подчеркнул представитель ЕС.

Он также обратил внимание, что, несмотря на заявления Москвы о «мирных намерениях», Россия лишь усиливает атаки против гражданских по всей Украине. На прошлой неделе одна из ракет нанесла серьезные повреждения зданию делегации ЕС в Киеве.

Отдельно Ламбринидис приветствовал усилия США, направленные на прекращение войны, и отметил, что Евросоюз вносит свой весомый вклад в эти процессы.

Ранее сообщалось, что во время разговора с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским Дональд Трамп устроил спор.

Мы ранее информировали, что во время саммита Коалиции желающих в Париже 4 сентября было достигнуто понимание основы для реальных гарантий безопасности, которые начнут действовать уже сейчас, в условиях войны.