Евросоюз ввел санкции против Медведчука: какие ограничения наложены

Для экс-нардепа это означает запрет на въезд и транзит через все страны-члены ЕС.

Евросоюз ввел санкции против экс-нардепа Украины Виктора Медведчука и пропагандистского издания Voice of Europe.

Об этом сообщает МИД Чехии.

По предложению Чехии ЕС решил внести в свой санкционный список три организации, работающие на Кремль.

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"Чешской дипломатии удалось добиться занесения в санкционный список ЕС трех организаций, работающих на Россию", – указано в заявлении МИД.

Первым в списке указано издание Voice of Europe – российский пропагандистский инструмент, используемый в частности для влияния на выборы в Европарламент.

Сообщается, что под ограничения также попали стоящие за российской операцией влияния пророссийские бизнесмены Артем Марчевский и Виктор Медведчук.

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В МИДе отметили, что все ограничения, которые Чехия уже применила к юридическим лицам, теперь распространяются на 27 стран-членов ЕС.

Санкции против Медведчука и Марчевского предусматривают запрет на въезд и транзит через все страны-члены ЕС.

Все средства и экономические ресурсы трех юридических лиц будут заморожены по всей территории ЕС.

Напомним, весной перед июньскими выборами в Европарламент чешская контрразведка разоблачила в Праге пророссийскую сеть влияния на евродепутатов, за которой стоял Медведчук.

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