Евросоюз выделил седьмой пакет помощи Украине на 500 млн евро

Также Украина получит еще 45 млн евро на миссию военной помощи ЕС.

Евросоюз выделил седьмой пакет помощи Украине в размере 500 млн евро и дополнительные 45 млн евро для миссии военной помощи.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter 2 февраля.

Кулеба также поблагодарил ЕС за оказанную помощь.

"Я благодарен ЕС за жизненно важную помощь в области безопасности, которая приближает нас к разгрому российского агрессора", — заявил он.

Других деталей министр иностранных дел не раскрыл.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз объявит о предоставлении Украине дополнительной помощив сумме 400 млн. евро. Эти средства будут направлены на поддержку процесса реформ.

Президент Владимир Зеленский в преддверии саммита Украина-ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве, анонсировал новые реформы в Украине.

Также читайте В США не видят признаков того, чтобы от коррупции в Украине пострадала их финансовая и военная помощь