Евросоюз выделил седьмой пакет помощи Украине на 500 млн евро

Также Украина получит еще 45 млн евро на миссию военной помощи ЕС.
Евросоюз выделил седьмой пакет помощи Украине в размере 500 млн евро и дополнительные 45 млн евро для миссии военной помощи.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter 2 февраля.
Кулеба также поблагодарил ЕС за оказанную помощь.
"Я благодарен ЕС за жизненно важную помощь в области безопасности, которая приближает нас к разгрому российского агрессора", — заявил он.
Других деталей министр иностранных дел не раскрыл.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз объявит о предоставлении Украине дополнительной помощив сумме 400 млн. евро. Эти средства будут направлены на поддержку процесса реформ.
Президент Владимир Зеленский в преддверии саммита Украина-ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве, анонсировал новые реформы в Украине.
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