Евросоюз выделит 90 млн евро в помощь пострадавшим от войны в Украине

Евросоюз выделит 90 млн евро в помощь пострадавшим от войны в Украине

Эта новая гуманитарная помощь обеспечит еду, воду, услуги здравоохранения, жилье и поможет удовлетворить основные потребности пострадавших.

Еврокомиссия объявила о выделении дополнительных 90 миллионов евро в помощь пострадавшим от войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Также читайте Не получают сигналов об опасности и прячутся от ракетных обстрелов в подвалах: в Донецкой области люди просят о помощи

"Поскольку гуманитарная ситуация в Украине ухудшается, а соседние страны принимают украинцев, которые бегут из страны, Европейская комиссия работает по всем фронтам, чтобы оказать неотложную помощь. Комиссия объявила о выделении дополнительных 90 миллионов евро на программы экстренной помощи гражданским лицам, которые пострадали в результате войны в Украине, в рамках обращения к неотложной помощи Организации Объединенных Наций", – говорится в заявлении.

Финансирование поможет людям, находящимся на территории Украины и Молдовы.

Помощь обеспечит еду, воду, услуги здравоохранения, жилье и поможет удовлетворить основные потребности пострадавших.

"Гражданское население платит самую высокую цену за незаконную военную агрессию России против Украины. Война грозит перемещением миллионов украинцев, что приведет к резкому росту гуманитарных потребностей внутри Украины, но и в соседних странах, где украинцы ищут безопасности. ЕС полностью солидарен с украинским народом, и наше начальное финансирование позволит нашим гуманитарным партнерам срочно оказать необходимую помощь", – сказал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Еврокомиссия также координирует предоставление материальной помощи Украине через Механизм гражданской защиты ЕС с предложениями от 20 государств-членов: Австрии, Бельгии, Хорватии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Италии, Ирландии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Нидерландов – это включает 8 миллионов средств первой медицинской помощи и поддержку гражданской защиты.

Первый грузовик из Словении уже прибыл 27 февраля в Киев.