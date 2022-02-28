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Евросоюз выделит 90 млн евро в помощь пострадавшим от войны в Украине

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Евросоюз выделит 90 млн евро в помощь пострадавшим от войны в Украине

УНИАН

Эта новая гуманитарная помощь обеспечит еду, воду, услуги здравоохранения, жилье и поможет удовлетворить основные потребности пострадавших.

Еврокомиссия объявила о выделении дополнительных 90 миллионов евро в помощь пострадавшим от войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

"Поскольку гуманитарная ситуация в Украине ухудшается, а соседние страны принимают украинцев, которые бегут из страны, Европейская комиссия работает по всем фронтам, чтобы оказать неотложную помощь. Комиссия объявила о выделении дополнительных 90 миллионов евро на программы экстренной помощи гражданским лицам, которые пострадали в результате войны в Украине, в рамках обращения к неотложной помощи Организации Объединенных Наций", – говорится в заявлении.

Финансирование поможет людям, находящимся на территории Украины и Молдовы.

Помощь обеспечит еду, воду, услуги здравоохранения, жилье и поможет удовлетворить основные потребности пострадавших.

"Гражданское население платит самую высокую цену за незаконную военную агрессию России против Украины. Война грозит перемещением миллионов украинцев, что приведет к резкому росту гуманитарных потребностей внутри Украины, но и в соседних странах, где украинцы ищут безопасности. ЕС полностью солидарен с украинским народом, и наше начальное финансирование позволит нашим гуманитарным партнерам срочно оказать необходимую помощь", – сказал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Еврокомиссия также координирует предоставление материальной помощи Украине через Механизм гражданской защиты ЕС с предложениями от 20 государств-членов: Австрии, Бельгии, Хорватии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Италии, Ирландии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Нидерландов – это включает 8 миллионов средств первой медицинской помощи и поддержку гражданской защиты.

Первый грузовик из Словении уже прибыл 27 февраля в Киев.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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