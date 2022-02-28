Евросоюз выделит 90 млн евро в помощь пострадавшим от войны в Украине

Эта новая гуманитарная помощь обеспечит еду, воду, услуги здравоохранения, жилье и поможет удовлетворить основные потребности пострадавших.
Еврокомиссия объявила о выделении дополнительных 90 миллионов евро в помощь пострадавшим от войны в Украине.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
"Поскольку гуманитарная ситуация в Украине ухудшается, а соседние страны принимают украинцев, которые бегут из страны, Европейская комиссия работает по всем фронтам, чтобы оказать неотложную помощь. Комиссия объявила о выделении дополнительных 90 миллионов евро на программы экстренной помощи гражданским лицам, которые пострадали в результате войны в Украине, в рамках обращения к неотложной помощи Организации Объединенных Наций", – говорится в заявлении.
Финансирование поможет людям, находящимся на территории Украины и Молдовы.
Помощь обеспечит еду, воду, услуги здравоохранения, жилье и поможет удовлетворить основные потребности пострадавших.
"Гражданское население платит самую высокую цену за незаконную военную агрессию России против Украины. Война грозит перемещением миллионов украинцев, что приведет к резкому росту гуманитарных потребностей внутри Украины, но и в соседних странах, где украинцы ищут безопасности. ЕС полностью солидарен с украинским народом, и наше начальное финансирование позволит нашим гуманитарным партнерам срочно оказать необходимую помощь", – сказал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
Еврокомиссия также координирует предоставление материальной помощи Украине через Механизм гражданской защиты ЕС с предложениями от 20 государств-членов: Австрии, Бельгии, Хорватии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Италии, Ирландии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Нидерландов – это включает 8 миллионов средств первой медицинской помощи и поддержку гражданской защиты.
Первый грузовик из Словении уже прибыл 27 февраля в Киев.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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