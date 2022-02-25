Евросоюз вызвал посла России из-за войны против Украины

ЕС реагирует на вторжение России в Украину.
В связи с вторжением России в Украину Высокий представитель Жозеп Боррелль поручил генеральному секретарю Европейской службы внешних дел Стефано Саннино вызвать посла РФ при Европейском Союзе, Владимира Чижова.
Об этом сообщила пресс-служба ЕС.
"На встрече генеральный секретарь Саннино передал самое решительное осуждение Европейским Союзом безосновательного, неоправданного вторжения вооруженных сил Российской Федерации в Украину, а также требование к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину немедленно прекратить военные действия и безоговорочно вывести все военные формирования и военную технику со всей территории Украины", – говорится в заявлении.
В сообщении также говорится, что Чижова вызвали еще до заседания Европейского совета вечером 24 февраля, на котором был объявлен новый пакет санкций против России за нападение на Украину.
Напомним, Евросоюз расширил пакет санкций против России. Согласно решению, ограничения будут касаться 70% российского банковского рынка и ключевых государственных компаний, в том числе в сфере обороны.
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Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.