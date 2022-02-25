Евросоюз вызвал посла России из-за войны против Украины

ЕС реагирует на вторжение России в Украину.

В связи с вторжением России в Украину Высокий представитель Жозеп Боррелль поручил генеральному секретарю Европейской службы внешних дел Стефано Саннино вызвать посла РФ при Европейском Союзе, Владимира Чижова.

Об этом сообщила пресс-служба ЕС.

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"На встрече генеральный секретарь Саннино передал самое решительное осуждение Европейским Союзом безосновательного, неоправданного вторжения вооруженных сил Российской Федерации в Украину, а также требование к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину немедленно прекратить военные действия и безоговорочно вывести все военные формирования и военную технику со всей территории Украины", – говорится в заявлении.

В сообщении также говорится, что Чижова вызвали еще до заседания Европейского совета вечером 24 февраля, на котором был объявлен новый пакет санкций против России за нападение на Украину.

Напомним, Евросоюз расширил пакет санкций против России. Согласно решению, ограничения будут касаться 70% российского банковского рынка и ключевых государственных компаний, в том числе в сфере обороны.

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